Mừng lễ 2/9 với 5 món vừa ngon vừa lạ miệng

1. Ếch chiên trứng muối:

Chỉ thêm chút sáng tạo, món Ếch chiên trứng muối sẽ đem bạn đến với trải nghiệm vị giác mới lạ vô cùng thú vị. Thịt ếch bên trong mềm ngọt kết hợp sốt trứng muối mềm mịn beo béo khiến ai ăn một lần cũng mê mẩn. Với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, Ếch chiên trứng muối sẽ là lựa chọn tuyệt vời để chiêu đãi cả nhà.

Nguyên liệu:

- 4 quả trứng muối

- 500g ếch

- Gia vị: Nước mắm, gừng băm, rượu, hạt nêm, tỏi băm, bột ngọt, tiêu, bột mì, dầu ăn, hành băm, đường, hành lá, ớt

2. Mực sữa chiên nước mắm:

Mực luôn là thực phẩm được nhiều chị em nội trợ ưa chuộng. Có rất nhiều món ngon được chế biến với nguyên liệu này và Mực sữa chiên nước mắm là 1 trong những món được yêu thích nhất. Mực tươi chiên vàng ươm, phủ thêm lớp nước xốt mắm tỏi đậm đà sẽ mang đến cho cả nhà bữa cơm tuyệt hảo khó quên.

Nguyên liệu:

- 600g mực sữa

- Gia vị: Nước mắm, gừng băm, rượu nếp, tỏi băm, đường, bột ngọt

3. Lòng non trộn mắm

Vị mặn tinh túy, đậm đà của nước mắm chất lượng, thấm vào từng miếng lòng non giòn sật, thêm chút vị cay nồng từ ớt bột, chua nhẹ của giấm ngon và the the của lá chanh tươi sẽ làm xiêu lòng bất cứ ai sau một lần thưởng thức.



Nguyên liệu:

- 400gr lòng non

- Gia vị: Nước mắm, giấm, muối, bột canh, đường, nước cốt canh, lá chanh, sả băm, ớt băm

4. Lươn chiên giòn sốt tiêu xanh

Nếu bạn là tín đồ của lươn thì không thể bỏ qua món ngon này. Lươn chiên vàng ươm nhưng không khô cứng mà lại mềm ngọt quyện nước mắm đậm đà, kèm thêm chút cay nồng từ tiêu xanh và ớt khiến người ăn xuýt xoa mãi không thôi.

Nguyên liệu:

- 300gr lươn

- 100gr bột chiên giòn

- Gia vị: Nước mắm, hành băm, sả băm, dầu hào, tương ớt, bột ngô, giấm, tiêu xanh, nước dừa

5. Cơm rang ghẹ Phú Quốc:



Không chỉ nổi tiếng với nhiều thương hiệu nước mắm thơm ngon nổi tiếng, Phú Quốc còn làm mê mẩn người sành ăn với món Cơm rang ghẹ. Cơm trắng thơm dẻo được rang vàng ươm xen lẫn những thớ thịt ghẹ luộc vừa thơm vừa ngọt, điểm thêm vị bùi bùi của đậu Hà Lan và cà rốt quyện trong đó là vị nước mắm đậm đà … tất cả tạo ra một hương vị rất dân dã nhưng lại ngon khó cưỡng, hấp dẫn bất cứ thực khách khó tính nào.

Nguyên liệu:

- 100g cà rốt

- 100g đậu Hà Lan

- 200g thịt ghẹ

- 02 chén cơm

- 01 lòng đỏ trứng gà

- Gia vị: nước mắm, tỏi băm, dầu ăn bột ngọt, hạt nêm, hành lá





Xem thêm cách làm Cơm rang ghẹ Phú Quốc tại đây

5 món ngon với 5 cách chế biến khác nhau, thế mà lại có cùng một tuyệt chiêu vi diệu. Bởi nếu thiếu đi tuyệt chiêu ấy, thì món ăn sẽ không còn vị đậm đà, hấp dẫn nữa. Tuyệt chiêu ấy chính là nhờ vào loại gia vị quốc hồn - quốc túy làm nên đặc trưng phong vị Việt- nước mắm - thứ gia vị được làm từ những mẻ cá tươi ngon, ủ chượp nhiều tháng trời. Không cần thêm cũng chẳng phải bớt, một muỗng nước mắm ngon cũng đủ tạo nên bản giao hưởng đầy hương sắc lẫn mùi vị tuyệt diệu cho những món ngon trong mâm cơm gia đình dịp lễ 2/9 nói riêng và cho món ăn Việt nói chung.

Tháng 5/2017 vừa qua, Nam Ngư vinh dự được chứng nhận là top 3 thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam theo báo cáo thường niên “Dấu chân thương hiệu” (Brand Footprint) do Kantar WorldPanel công bố.



Với niềm tin nước mắm là linh hồn ẩm thực Việt, Nam Ngư giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp mới, ủ chượp và đóng chai thủy tinh tại Phú Quốc, giúp giữ trọn vẹn hương vị đặc trưng của nước mắm ngay tại nguồn: vị mặn đậm đà với hậu ngọt cá tươi, cùng mùi thơm đằm và sắc nâu cánh gián, đỏ trong sánh quyện. Sản phẩm hiện đã có mặt trên toàn quốc, mang đến một sự lựa chọn mới cho bữa ăn người Việt.

