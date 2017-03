Dưa chuột (dưa leo) có vị ngọt, tính mát, đặc biệt chứa rất nhiều nước, chính vì thế mà từ lâu nó đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, dưa chuột còn có tác dụng chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả mà không phải ai cũng biết.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong dưa chuột có tới 90% là nước và chứa hầu hết các loại vitamin, khoáng chất tự nhiên bạn cần nạp vào cơ thể hàng ngày bao gồm chất xơ, vitamin B1, vitamin B2, vitamin V3, vitamin B5, vitamin B6, axit folic, vitamin C, canxi, sắt, magie, phospho, kali, kẽm… mà không phải loại thực phẩm nào cũng có được.Chính vì vậy ăn dưa chuột mỗi ngày sẽ là phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất, đơn giản nhất để bạn cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, ngoài ra dưa chuột còn được sử dụng rộng rãi trong việc làm đẹp da cho chị em phụ nữ.Theo trang Nutrition, dưới đây là những công dụng từ dưa chuột:Trong dưa chuột có chứa tới hơn 90% là nước, do đó nó có công dụng giải khát tuyệt vời. Ngoài ra, nó còn có tác dụng lọc máu cho cơ thể, hòa tan axit uric, urat giúp lợi tiểu… Đồng thời, nhờ lượng kali dồi dào nên rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch.Vitamin B và carbohydrate có trong dưa chuột cung cấp cho bạn năng lượng một cách nhanh chóng. Chọn dưa chuột cho một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều sẽ giúp bạn chống lại cảm giác mệt mỏi.Với hàm lượng nước, chất xơ hết sức dồi dào kết hợp với vị ngọt, tính mát vượt trội, do đó việc ăn dưa chuột tươi hàng ngày sẽ giúp bạn đầy lùi và cải thiện chứng táo bón, ợ chua, đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng, đau dạ dày rất hiệu quả.Dưa chuột có hàm lượng lớn mangan, kali và chất xơ giúp điều chỉnh huyết áp ở mức ổn định, ngăn ngừa tăng và giảm huyết áp đột ngột.Lý giải cho điều này là bởi vì dưa chuột chứa đủ lượng đường, vitamin và chất điện giải bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bị mất và giữ mọi thứ trong trạng thái cân bằng. Vậy nên, ăn một quả dưa chuột trước khi đi ngủ, sẽ giúp bạn tránh được cảm giác khó chịu cũng như đau đầu.Dưa chuột cũng có tác dụng như kẹo cao su trong việc loại bỏ hơi thở có mùi. Đơn giản là vì trong dưa chuột có chất phytochemical có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây hôi miệng. Bạn chỉ cần lấy một lát dưa chuột và nhấn vào vòm miệng và lưỡi trong một phút.Dưa chuột chứa hàm lượng vitamin K và canxi cao, cả hai đều quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe của xương khớp, cải thiện mật độ và sự chắc khỏe của xương khớp.Dưa chuột là một trong những thành phần chính trong nhiều sản phẩm chăm sóc da vì siêu lợi ích của nó như tái tạo các tế bào da, mang lại làn da trẻ trung và rực rỡ, giảm bọng mắt, làm dịu da do cháy nắng. Và dưa chuột được sử dụng phổ biến nhất để dưỡng ẩm cho da.Ngoài ra, uống nước ép dưa chuột có thể giúp kích thích tóc mọc do dưa chuột chứa silic, natri, phốt pho và canxi, đây là những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng tóc.