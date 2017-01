Khi cảm thấy sức khỏe giảm sút, một trong những nguyên nhân bạn có thể nghĩ đến đầu tiên là mất cân bằng trong chế độ dinh dưỡng.

1. Mệt mỏiĐây là một triệu chứng cho thấy thiếu hụt nhiều dưỡng chất khác nhau, như máu hay sắt. Sự thiếu hụt vitamin B12 và kali còn làm cho cơ thể bạn nhức mỏi toàn thân. Bạn nên dừng chế độ dinh dưỡng hiện tại, đến gặp bác sĩ để được tư vấn và bắt đầu kế hoạch mới.2.Cảm thấy chán nảnDấu hiệu này có thể do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh thiếu dưỡng chất cũng có thể gây chán nản, cụ thể là axit béo omega-3, amino axit và một số vitamin cũng như khoáng chất khác.3. Rụng tócThiếu vitamin B6 có thể gây ra rụng tóc, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn cần bổ sung kẽm. Nếu tóc còn bị khô và dễ gãy, đó là vì thiếu vitamin A. Vì vậy nếu tóc rụng một vài sợi, đó chỉ là dấu hiệu bình thường; nhưng nếu quá nhiều, nguyên nhân có thể liên quan đến vấn đề dinh dưỡng.4. MụnMụn có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, có thể do thiếu axit nicacin, kẽm và một số axit béo quan trọng khác.5. Hơi thở có mùi hôiChứng hôi miệng có thể là do một số vấn đề như sâu răng và viêm xoang. Tuy nhiên, khi hơi thở có mùi hôi, bạn cần bổ sung thêm kẽm, B6 hoặc magiê trong chế độ ăn hàng ngày. Những thực phẩm bạn nên dùng để tăng cường hàm lượng vitamin và khoáng chất là hạt bí, chuối, thịt gà, rau xanh, đậu và các loại hạt.6. Vết thâm tímNếu da rất dễ bị thâm tím, có thể bạn cần bổ sung thêm canxi và vitamin C. Thiếu axit folic, vitamin K và B12 cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.7. Hiện tượng cơ mặt giậtDấu hiệu dễ thấy nhất đó là mí mắt bạn bị giật. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là cơ thể thiếu magiê hay kali. Bạn cần bổ sung những khoáng chất này từ cá hồi, thịt gà, cam, quýt và trái bơ.8. Tiêu chảyNếu cơ thể có hàm lượng vitamin B12 thấp, bạn rất dễ bị mắc chứng tiêu chảy. Ngoài ra, việc thiếu kẽm, vitamin D và C cũng là nguyên nhân gây ra triệu chứng khó chịu này.9. Giảm trí nhớĐãng trí nhiều lần trong ngày có thể là dấu hiệu của thiếu canxi và vitamin B12. Ngoài ra, bạn cũng cần bổ sung sắt trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.10. Quáng gàĐây là hiện tượng rất phổ biến, nhưng dễ điều trị. Trong các trường hợp, nguyên nhân là thiếu vitamin A. Một số khác có thể do thiếu kẽm hoặc vitamin B2, B6