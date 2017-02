Chúng ta đều mong muốn có một vóc dáng trẻ khỏe và có tuổi thọ cao. Mặc dù yếu tố di truyền sẽ quyết định rất nhiều, nhưng chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng giúp ta có thể vừa sống lâu và có được một làn da luôn trẻ đẹp và căng mịn theo năm tháng.

Theo trang BrightSide, hãy bổ sung 11 loại thực phẩm dưới đây để có một làn da khỏe từ sâu bên trong:Có thể bạn sẽ nghĩ rằng trái bơ sẽ khiến chúng ta bị tăng cân vùn vụt bởi nó chứa một hàm lượng chất béo cao. Nhưng theo khoa học thì chất béo trong bơ là chất béo rất có lợi cho sức khoẻ.Ăn một quả bơ mỗi ngày sẽ giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo da.Bơ có chứa vitamin C, kali, chất chống ôxy hoá và rất giàu axit folic .Mẹo: Hãy tặng cho mình một ly sinh tố bơ mỗi ngày. Cách làm rất đơn giản vì bơ rất mềm và dễ chế biến. Chỉ với một chiếc máy xay sinh tố 1 quả bơ, một chút sữa tươi, 1 thìa cà phê đường và một chút đá xay nhuyễn là chúng ta đã có một ly sinh tố bơ ngon tuyệt.Dâu tây, mâm xôi, quả việt quất, nho… là những loại trái cây nhỏ có chứa chất chống ôxy hóa giúp chữa lành một số loại tổn thương tế bào và giảm sưng hay đau khớp.Bạn nên bổ sung quả việt quất nếu muốn cải thiện khả năng nhận thức và giúp ngăn ngừa các bệnh tiết niệu, bệnh Alzheimer và chứng mất trí.Cà rốt giúp bảo vệ mắt nhờ chứa beta-carotene, một chất mà sau khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Giúp sáng mắt và rất có ích cho võng mạc. Có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngữa lão hoá - xoá bỏ những nếp nhăn do tiếp xúc với tia UV.Không nên để cà rốt chín quá vì nó sẽ làm giảm đáng kể số lượng các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết.Trái cây có múi là những loại quả chứa nhiều vitamin C và axit folic nhất. Có tác dụng giảm hàm lượng cholesterol và axit uric trong máu.Nếu bạn sử dụng những loại quả này thường xuyên, bạn sẽ không phải lo lắng mắc các bệnh tuần hoàn, bệnh tim, bệnh gút với những cơn viêm khớp đau đớn.Uống nước chanh ngay sau khi thức dậy (bụng rỗng) sẽ giúp làm sạch đại tràng và giải độc cơ thể. Ngoài ra, cơ thể bạn sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng từ nước chanh,đồng thời mang lại cảm giác khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.Tỏi không chỉ là một vũ khí chống lại ma quỷ như trong truyền thuyết, nó cũng chống lại hầu hết các bệnh nhiễm trùng nếu chúng ta sử dụng đúng cách. Mặc dù tỏi sẽ khiến hơi thở của chúng ta kém thớm tho nhưng lợi ích của nó sẽ khiến bạn ngạc nhiên.Tỏi có tính trị nấm và diệt khuẩn cao được coi là một trong những thực phẩm kháng sinh tự nhiên tốt nhất. Nó cũng giúp cân bằng lượng cholesterol và giúp lưu thông máu và tăng huyết áp, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.Một loại thực phẩm ưa thích của mọi lứa tuổi đặc biệt là trẻ nhỏ. Sôcôla đen có rất nhiều lợi ích sức khỏe. Nó chứa chất chống ôxy hóa như flavonoid giúp làn da của bạn có thể tự bảo vệ khỏi tia UV gây hại, cải thiện độ ẩm và se khít lỗ chân lông. Nhưng bạn cần nhớ rằng chỉ sô cô la với ít nhất 75% ca cao mới có thể giúp chống ôxy hóa.Một chế độ ăn uống lành mạnh thì không thể thiếu dầu ôliu bên cạnh đó nó cũng là một thực phẩm có ích với làn da. Dầu ôliu có chứa một lượng axit alpha-linolenic giữ cho làn da luôn căng mịn và săn chắc, đồng thời ngăn ngừa lão hoáMẹo: Nhẹ nhàng nhỏ một vài giọt dầu ôliu thoa đều quanh mắt của bạn vào ban đêm ngay trước khi bạn đi ngủ. Nó sẽ khiến làn da của bạn mịn màng, cân bằng độ ẩm và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Không cần phải rửa lại với nước.Cà chua là loại quả thường xuyên xuất hiện trong căn bếp gia đình và rất có lợi cho sức khoẻ của bạn. Nó chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng và chứa một lượng lớn vitamin A, vitamin C và axit folic.Lycopene là một sắc tố hữu cơ màu đỏ trong cà chua chín, một chất chống ôxy hoá gấp 14 lần so với lượng chất resveratrol trong rượu vang đỏ. Nó bảo vệ da chống lại tia cực tím và cũng ngăn ngừa các bệnh tim mạch, thoái hóa, và các bệnh truyền nhiễm. Cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ lycopene khi cà chua được nấu chín và kết hợp với một chút dầu ô liu.Cá hồi, cá ngừ, cá cơm và cá bơn, là một trong những thực phẩm chứa khá nhiều lượng axit béo omega-3 giúp tái tạo tế bào và giảm cholesterol. Đồng thời giúp cải thiện làn da và chống ôxy hoá.Ngoài ra, cá hồi nướng rất dễ chế biến. Chỉ cần rắc muối và hạt tiêu, thêm vài nhánh hương thảo, một hai lát chanh, một chút dầu ô liu và nướng cho đến khi chín.Nghệ là một thực phẩm rất bổ ích và gần gũi đối với những chị em phụ nữ. Bột nghệ được rất nhiều người ưa chuộng bởi công dụng đặc trị của nó.Bên cạnh đó, nghệ còn chống ung thư, giúp tiêu hóa, và kháng viêm hay còn là một gia vị tuyệt cho món ăn của bạn. Nó cũng làm chậm quá trình lão hóa, cung cấp cho bạn năng lượng, làm giảm căng thẳng.Thịt lợn hun khói sẽ giúp cho cơ bắp săn chắc, giúp làm chậm quá trình lão hoá và tăng cường hệ thống tim mạch.Thịt hun khói là thực phẩm có chứa rất nhiều sắt, kẽm, kali và các vitamin nhóm B cần thiết cho cơ thể. Nhưng đừng vì thế mà sử dụng quá nhiều bởi nó cũng chứa hàm lượng natri khá cao.