Ngăn ngừa ung thư, bệnh thật, bảo vệ tim, giảm cholesterol, kiểm soát huyết áp… là những lợi ích tuyệt vời khi ăn cam mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Theo trang Care2, cam rất giàu limonoids, đã được chứng minh để giúp chống lại một số loại ung thư trong đó có da, phổi, vú, dạ dày và đại tràng.Uống nước cam thường xuyên ngăn ngừa các bệnh về thận và làm giảm nguy cơ sỏi thận.Lưu ý: uống nước trái cây với lượng vừa phải. Hàm lượng đường cao trong nước ép trái cây có thể gây sâu răng và hàm lượng axit cao có thể làm hỏng men nếu tiêu thụ quá nhiều.Theo hai nghiên cứu tại Nhật Bản, ăn quýt giúp giảm nguy cơ ung thư gan. Đó có thể là do các hợp chất vitamin A được gọi là carotenoid có trong cam phát huy công dụng phòng và chữa bệnh.Cam có chứa chất xơ hòa tan rất hữu ích trong việc giảm cholesterol.Cam có chứa kali, một khoáng chất điện giải có tác dụng bảo vệ tim. Khi nồng độ kali bổ sung vào cơ thể quá thấp, bạn có thể gặp vấn đề về tim như là rối loạn nhịp tim.Cam có đầy đủ vitamin C giúp bảo vệ các tế bào bằng cách trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do gây ra các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim.Nghiên cứu cho thấy sự phong phú của các polyphenol có trong cam giúp bảo vệ cơ thể chống lại sự nhiễm virus, nhiễm trùng.Cam có chứa chất xơ giúp kích thích tiêu hóa và làm giảm táo bón.Cam rất giàu các hợp chất carotenoid được chuyển đổi thành vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.Các hesperidin flavonoid có trong cam giúp điều chỉnh huyết áp cao và magie có trong cam giúp duy trì huyết áp luôn ở mức ổn định.Cam có đầy đủ beta-carotene là một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ bảo vệ các tế bào khỏi bị thiệt hại, đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.