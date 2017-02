Đàn ông và phụ nữ có rất nhiều sự khác biệt mà không phải ai cũng biết.

Ảnh minh hoạ: Internet

1. Tim đập nhanh hơn

Theo ABC News, trái tim của người phụ nữ đập nhanh hơn trái tim đàn ông để bù lại cho kích thước nhỏ. Trung bình, tim đàn ông nặng 283,5 gram, trong khi tim phụ nữ nặng khoảng 226,79 gram. Trung bình, tim của một phụ nữ trưởng thành đập khoảng 78 nhịp/phút, nhanh hơn 8 nhịp so với đàn ông. Các nhà khoa học đã chứng minh, tim vẫn tiếp tục đập ngay cả khi bị tách ra khỏi cơ thể do chúng có hệ thống điện riêng. Miễn là được cung cấp đủ oxy, tim sẽ tiếp tục bơm máu. Ảnh: Burst Wellness.

2. Tốc độ đốt chất béo chậm hơn, khoảng 50kcal/ngày

Khi một người đàn ông và một người phụ nữ cùng thực hiện một chế độ giảm cân, đàn ông thường đạt được kết quả nhanh hơn phụ nữ. Điều đó không phải vì phụ nữ lười mà bí mật ở chính sự khác biệt về cơ thể của hai giới. Đầu tiên, cơ thể phụ nữ nhiều mỡ hơn đàn ông khoảng 8-10%. Ngoài ra, đàn ông có tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (trao đổi chất lúc nghỉ) cao hơn phụ nữ khoảng 4-10%. Ảnh: Healthy Magazine.

3. Có hệ miễn dịch khỏe hơn

Phụ nữ thường có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn đàn ông. Học viện quốc gia về Khoa học Hoa Kỳ cho biết nguyên nhân cho sự khác biệt mang tính giới này nằm ở nhiễm sắc thể X - chứa rất nhiều gene liên quan tới sự miễn dịch. Ảnh: Women's Health.

4. Tóc nhỏ hơn

Đàn ông thường có vẻ ngoài thô ráp, xù xì hơn phụ nữ. Điều này được thể hiện ngay từ những thứ nhỏ bé như sợi tóc. Trung bình, tóc phụ nữ có đường kính nhỏ bằng một nửa so với đàn ông. Kích thước tóc cũng thay đổi theo chủng tộc. Ảnh: LifeStyle Magazine.

5. Vị giác tốt hơn

Theo một nghiên cứu của Đại học Copenhagen, phụ nữ có khả năng nhận biết các vị tốt hơn đàn ông. Theo đó, đàn ông cần đồ ăn phải chua hơn ít nhất 10% hoặc ngọt hơn 20% mới có thể cảm nhận được vị tương đương với phụ nữ. Ảnh: Eat This.

6. Cảm nhận nỗi đau dữ dội hơn

Tạp chí Live Science cho biết phụ nữ có nhiều thụ thể thần kinh hơn đàn ông, do đó thường có cảm giác đau mãnh liệt và dữ dội hơn. Nghiên cứu này đã tác động không nhỏ tới cách các cơ sở y tế đối xử với phụ nữ khi họ cần đến chăm sóc y tế. Một cuộc nghiên cứu khác cũng cho thấy, trong cuộc đời, phụ nữ thường phải chịu nhiều nỗi đau hơn, ở nhiều khu vực trên cơ thể hơn và với thời gian dài hơn. Ảnh: Fitted Magazine.

7. Phân biệt màu sắc tốt hơn

Tạp chí National Geographic khẳng định, phụ nữ và đàn ông nhìn sự vật khác nhau. Phụ nữ có thể phân biệt màu sắc tốt hơn, trong khi đó, đàn ông vượt trội trong việc quan sát những vật chuyển động nhanh và có thể nhìn rõ chi tiết từ khoảng cách xa. Ảnh: Photo HunterS.

8. Nháy mắt nhiều gấp đôi đàn ông

Nháy mắt có tác dụng tránh khô mắt và bảo vệ mắt trước sự xâm nhập của những vật lạ. Tuy nhiên, phụ nữ nháy mắt nhiều gấp đôi đàn ông do có nồng độ hormone estrogen cao hơn. Đây là hormone có tác dụng kích thích quá trình sản sinh chất bôi trơn trong cơ thể, trong đó có mắt. Phụ nữ dùng thuốc tránh thai có nồng độ hormone estrogen cao hơn, sẽ nháy mắt nhiều hơn khoảng 32% so với những người phụ nữ khác. Ảnh: Her Beauty.

9. Da nhạy cảm hơn

Theo Journal of Neuroscience, tạp chí chuyên ngành khoa học thần kinh, da phụ nữ nhạy cảm gấp 10 lần đàn ông. Đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu được Journal of Neuroscience thực hiện với 50 tình nguyện viên nữ và 50 tình nguyện viên nam vào tháng 12/2009. Ảnh:Kobiety.

10. Mềm dẻo hơn

Phụ nữ có gen mềm dẻo hơn đàn ông, đặc biệt là khu vực hông bởi xương chậu của phụ nữ nông hơn. Tính mềm dẻo này còn tăng cao khi phụ nữ mang bầu và gần đến ngày sinh. Các loại hormone sản sinh trong thời gian mang bầu như estrogen, progesterone và relaxin có tác dụng nới lỏng các mô liên kết trong cơ. Ngoài ra, việc tăng cân trong thời gian mang bầu cũng khiến trọng tâm của phụ nữ thay đổi và làm giãn phần cơ lưng dưới. Ảnh: Melika Zamani.

11. Nghén những thứ không ăn được

Theo Hiệp hội bà bầu Mỹ, khoảng 25% phụ nữ khi mang thai gặp chứng Pica - nghén những thứ không ăn được (có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng). Nguyên nhân của hiện tượng này chưa được khẳng định, tuy nhiên, theo Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, Pica có thể có mối liên quan với việc thiếu hụt sắt trong thai kỳ hoặc bệnh lý của cơ thể. Ảnh: NetDoctor.

12. Khóc nhiều hơn

Năm 2015, Đại học Tilberg (Hà Lan) công bố kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy trung bình phụ nữ khóc khoảng 30 đến 64 lần/năm, trong khi đó, con số này ở đàn ông chỉ khoảng 6 đến 17 lần. Ngoài ra, phụ nữ cũng có thời gian khóc dài hơn, trung bình mỗi lần khoảng 6 phút, còn đàn ông khoảng 2 đến 3 phút. Ảnh: Mako.