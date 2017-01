Chuối là một trontg những loại quả tốt nhất cho sức khoẻ của chúng ta. Tuy nhiên, bạn đã biết cách ăn đúng để cơ thể có thể hấp thụ trọn vẹn chất dinh dưỡng từ thứ trái cây tuyệt vời này chưa?

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo khoa học, trong một quả chuối chứa trung bình 110 calo, 30g carbohydrate, 1g protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác.Chuối được cho là có tác dụng trong việc điều hoà huyết áp, giảm hen suyễn, phòng chống ung thư và tiểu đường.Với nhiều công dụng quý giá cùng “tính tình” dễ chịu, dễ trồng nên chuối từ lâu đã trở thành một loại trái cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam.Tuy tốt và lành như thế nhưng cũng như nhiều loại hoa quả khác, nếu không biết cách ăn, chuối cũng có thể gây hại cho sức khoẻ. Hãy cùng lưu ý 3 vấn đề sau để ăn chuối một cách khoa học hơn:Nhiều người vẫn nghĩ vì chuối bổ dưỡng, lại lành tính nên cố sức ăn cho thật nhiều. Điều này hoàn toàn sai lầm. Theo các chuyên gia, mỗi người lớn chỉ nên tiêu thụ 2 quả chuối/ ngày, nếu ăn nhiều hơn sẽ có nguy cơ bị rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể.Một nghiên cứu về ngưỡng gây bệnh của chuối đã cho thấy rằng, tiêu thụ 43 quả chuối trong một thời gian ngắn sẽ gây ra tình trạng kali trong cơ thể tăng cao, dẫn đến một số vấn đề như rối loạn nhịp tim, khó thở, thậm chí gây ra tê liệt tạm thời.Việc nạp nhiều kali cho cơ thể cũng làm tăng áp lực cho thận, khiến thận phải làm việc vất vả hơn để bài tiết kali ra ngoài, dần dần làm suy giảm chức năng thận.Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra những hợp chất chống ôxy hoá và ung thư có trong chuối chín.Nghiên cứu cho thấy rằng, các đốm đen xuất hiện trên chuối càng nhiều thì khả năng chống ung thư càng cao. Bên cạnh đó, chuối có vỏ nhiều đốm đen còn làm tăng cường sức miễn dịch của cơ thể gấp 8 lần so với chuối bình thường.Tuy nhiên, do lượng đường trong chuối chín khá cao nên những bệnh nhân bị tiểu đường tuýp 2 hoặc người đang kiêng đường cần hạn chế ăn chuối quá chín.Chuối là lựa chọn tuyệt vời giúp cơ thể tiêu hoá tốt thức ăn nếu được dùng sau khi ăn từ 1-2 tiếng. Tuy nhiên, ăn chuối lúc đói lại gây nhiều nguy hại cho cơ thể.Lượng magie trong chuối khá cao nên khi nếu bạn ăn khi đói, magie trong cơ thể sẽ tăng đột ngột gây ra những rối loạn như nhịp tim thay đổi, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thêm vào đó, lượng vitamin C của chuối sẽ khiến dạ dày bạn bị đau nếu nó đang rỗng.Vì vậy, tốt nhất là ăn chuối sau bữa ăn để nó trung hoà lượng axit trong dạ dày.