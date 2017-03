Chẳng ai còn xa lạ với 3 thức uống sau, nhưng để biết được nó tốt như thế nào và không phải ai cũng uống được đều đặn để có lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trà là một trong những thức uống lành mạnh nhất được thế giới công nhận. Điều tra của huyện Shizuoka (Nhật Bản) cho hay tại những vùng trồng trà (cũng là nơi mà người dân uống trà nhiều nhất) có tỷ lệ mắc bệnh ung thư và tử vong thấp hơn rất nhiều so với những khu vực khác.Theo các chuyên gia, 15-20% thành phần của trà xanh là catechin được biết đến như một hoạt chất chống ung thư hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C và E trong lá trà cũng có công hiệu hỗ trợ đề phòng ung thư nhất định. Với những đặc tính ưu việt này, uống trà hàng ngày là cách đơn giản để có thể khỏe mạnh và sống lâu.Sữa chua là một trong những thực phẩm được các chuyên gia khuyến nghị chúng ta nên dùng hàng ngày để duy trì một hệ tiêu hóa tốt, hệ miễn dịch khỏe mạnh chống lại bệnh tật. Lý do là sữa chua có thể làm tăng số lượng bạch cầu trong cơ thể.Men probiotic trong sữa chua làm giảm mức cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, giúp người ăn tránh được bệnh tim mạch, huyết áp, béo phì. Những vi khuẩn có lợi trong sữa chua cũng đặc biệt rất tốt cho những người bị viêm khớp, viêm đường ruột…Lượng vitamin C, axit ascorbic, saponin trong chanh có tính kháng khuẩn, kích thích gan sản xuất mật, giúp hệ tiêu hóa thải ra các độc tố. Còn mật ong hoạt động như một chất kháng khuẩn chống lại các bệnh nhiễm trùng và kích thích ruột sản xuất thêm các chất nhầy hỗ trợ việc thải ra các độc tố.Thức uống này còn giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, nhất là chống cảm cúm trong mùa lạnh. Uống 1 cốc nước chanh pha mật ong ấm vào sáng sớm, trước bữa ăn sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.