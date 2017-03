Thuốc kháng sinh được coi như một loại thuốc kỳ diệu giúp tăng tỷ lệ sống cho các bệnh nhiễm trùng như viêm phổi...

Song việc lạm dụng các loại thuốc kháng sinh đã dẫn đến sự gia tăng của các vi khuẩn kháng thuốc và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.Theo Naturalnews, những lý do trên cho thấy tại sao người ta tìm đến những loại thực phẩm "kháng sinh" trong tự nhiên sau:Hành tây được yêu thích ở khắp thế giới không chỉ bởi hương vị hấp dẫn của nó mà còn nhờ khả năng chữa bệnh của chúng. Hành tây là thuốc kháng sinh tự nhiên và chất khử trùng. Nếu ăn hành tây thường xuyên có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại các vi khuẩn và virus. Hành tây có được khả năng là nhờ hợp chất allicin.Bắp cải từ lâu đã được đánh giá cao vì tính kháng khuẩn của nó. Nguyên nhân là do nó có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao, giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại một cách tự nhiên, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của con người.Mật ong có chứa một protein gọi là defensin-1 có thể tiêu diệt các vi khuẩn có hại và tăng cường hệ thống miễn dịch nói chung, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.Quế có chứa các hợp chất có thể tiêu diệt một số vi khuẩn có hại, thậm chí là E.coli, do đó nó được coi kháng sinh tự nhiên. Tuy nhiên, chất chống ôxy hóa của nó cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể.