Không chỉ là một loại thực phẩm nấu được nhiều món ăn thơm ngon, rau cải cúc (miền Nam gọi là rau tần ô) còn là một bài thuốc chữa được nhiều loại bệnh.

Ảnh minh hoạ: Internet

Cải cúc hay còn gọi là tần ô, là một loại rau có tính ôn, vị ngọt, chát. Trong Đông y, cải cúc có tác dụng bình can bổ thận; trị chứng đi tiểu nhiều lần; giúp lưu thông khí huyết; trị chứng hồi hộp, tim đập mạnh, đánh trống ngực, mất ngủ, tâm phiền bất an, ho nhiều đờm, tiêu chảy, sưng dạ dày, đêm đi tiểu nhiều lần, trợ giúp tiêu hóa, khai vị.



Để chữa ho dai dẳng: Lấy 100-150g rau cải cúc, phổi lợn 200g thái thành miếng, dùng nấu thành canh ăn cả cái lẫn nước cùng bữa cơm, ăn trong 3-4 ngày là 1 liệu trình.Để giải cảm: lấy 150g cải cúc tươi, rửa sạch cho ráo nước sau đó cho vào bát to, đổ cháo đang sôi lên trên để 5-10 phút cho đỡ nóng thì trộn rau lên ăn, ngày ăn 2-3 lần. Bài thuốc này vừa đơn giản lại có tác dụng giải cảm nhanh.Sản phụ sau sinh muốn có nhiều sữa nên bổ sung món rau cải cúc và thịt nạc hấp cách thuỷ.Cách làm như sau: rau cải cúc 300g, thịt lợn nạc 150g, lạc nhân 50g, mắm muối vừa đủ. Rau cải cúc nhặt rửa sạch. Lạc nhân giã nhỏ. Thịt lợn nạc rửa sạch băm nhỏ trộn với lạc, mắm muối, viên thành viên bằng quả táo.Dùng bát to, đặt lớp cải cúc ở đáy bát, sau đó cho thịt vào, trên cùng lại rải lớp cải cúc, đem hấp cách thuỷ, khi chín chia làm 2 lần ăn với cơm. Cần ăn liền 3-5 ngày.Để trị đau mắt: Lấy 1 nắm rau cải cúc thái nhỏ nấu với một con cá diếc to khoảng 3 ngón tay người lớn để ăn sẽ có tác dụng bất ngờ. Ngoài ra, có thể dùng lá rau cải cúc rửa sạch, hơ nóng chườm lên mắt hoặc cho vào vải mỏng chườm.Để trị hoa mắt, chóng mặt: Hãy dùng 200g cải cúc, một con cá diếc độ 1/2 kg làm sạch, rán vàng, cho rượu và gừng, nước sôi đun với lửa nhỏ cho cá chín thì cho cải cúc vào và nấu đến sôi lại. Món này để ăn trong ngày. Làm trong liệu trình 10 ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.Axit amin và tinh dầu có trong cải cúc có tác dụng làm thanh sáng đầu óc, đồng thời giúp hạ huyết áp.Cách chế biến: Bên cạnh cách ăn như nấu canh hay trộn gỏi, bạn có thể ép cải cúc lấy nước cốt uống, mỗi ngày chừng 50ml, chia 2 lần sáng, chiều. Món thuốc này đặc biệt thích hợp với những người bị cao huyết áp có kèm theo đau và nặng đầu.Lấy một ít cải cúc già, có hoa thì càng quý, giữ cả phần rễ cây đem nấu lấy nước, mỗi ngày dùng độ 30g nước đã nấu này. Ngoài ra trước khi đi ngủ hoặc mỗi khi thấy nhức đầu, dùng lá cải cúc hơ nóng chườm đắp lên đỉnh đầu và hai bên thái dương vào buổi tối trước khi đi ngủ.Cách khác: Lấy 10-15gam cải cúc cho vào máy xay, sắc uống nóng. Tiếp đó nếu thấy không thuyên giảm thì uống liền những ngày tiếp theo hoặc đắp lá cải cúc mỗi khi rảnh rỗi.Lưu ý: Với những người đang với thể trạng như hư hàn, lạnh bụng, tiêu chảy thì hạn chế ăn rau cải cúc.