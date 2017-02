Thường trước khi gặp may mắn, cuộc sống xung quanh bạn sẽ có nhiều biến đổi mà nếu tinh ý một chút, bạn sẽ cảm nhận được.

Ảnh minh hoạ: Internet

Điều này có lẽ là hiển nhiên nhưng bạn cũng nên biết rằng khi bạn đang có tâm trạng không tốt như buồn rầu, giận dữ… thì vận may của bạn cũng sẽ không tốt.Ngược lại, khi bạn cảm thấy vui vẻ, yêu đời thì chứng tỏ là những điều may mắn đang chào đón bạn ở phía trước. Mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi nếu bạn làm việc hăng say và không gặp phải quá nhiều sóng gió.Sắc mặt của bạn chắc chắn sẽ ảm đạm, tối màu trong chuỗi ngày bạn phải đối mặt với những khó khăn. Tuy nhiên, khi khuôn mặt đột nhiên trở nên hồng hào, tươi sáng thì chứng tỏ tinh thần được thoải mái và chuẩn bị đón điềm may mắn.Nếu bạn bỗng nhiên phát hiện ra khuôn mặt mình đang trở nên tròn trịa, dái tai to dần và dày lên thì đó là dấu hiện cho biết bạn đang có phúc lớn và cơ hội thành công trong công việc sẽ tăng lên. Vì thế, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này nhé.Đồng thời, bạn cũng nên chú ý kiểm soát cân nặng của mình, vì rất có thể bạn sẽ trở nên béo hơn trong khoảng thời gian này đấy.Đôi khi bạn tình cờ hưởng được may mắn từ những người bạn xung quanh mình, hoặc nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ họ. Đây chính là khởi đầu của những may mắn tiếp theo. Vì thế, hãy trân trọng và biết cách tận dụng cơ hội này để tăng thêm may mắn và thành công cho mình.Khi bạn lạc quan và tự tin thể hiện chính mình, vận may lập tức ùa về. Thậm chí nhân duyên với người khác giới cũng rất tốt. Nếu biết nắm bắt, bạn sẽ tìm được một nửa lý tưởng cho tương lai trong giai đoạn này.