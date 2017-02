Nụ hôn là hành động biểu hiện tình cảm không thể thiếu của con người. Nhưng bạn có biết rằng, chạm vào môi, miệng của bất kì ai đó cũng có thể khiến bạn gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh minh hoạ: Internet

Cho dù là nụ hôn lịch sự chóng vánh hay hôn sâu khi tình cảm dâng trào thì hoạt động này cũng có thể tạo ra một số thay đổi sinh học, sản sinh những hóa chất dẫn đến phản ứng hóa học bên trong cơ thể.

Rõ ràng, nhiều người cảm thấy giảm căng thẳng, thoải mái, vui vẻ, dễ chịu, thậm chí hưng phấn sau khi hôn. Đó là bởi vì, động chạm thể xác thể hiện tình cảm này có thể làm cho cơ thể sản xuất hormone tình yêu oxytocin, đồng thời làm giảm hormone căng thẳng cortisol. Nhờ đó, tâm trạng của bạn cũng tốt hơn hẳn.

Tuy nhiên bạn có biết rằng, cũng giống như việc không dùng chung son, trao nhau nụ hôn cũng có thể đẩy bạn vào những nguy hiểm liên quan đến sức khỏe.

Nếu bạn có ý định hôn ai đó, hãy cẩn thận với những nguy cơ như thế này:

1. Lây nhiễm mầm bệnh thông thường

Tiến sĩ Kelly Reynolds, một nhà vi sinh vật học tại trường Cao đẳng Sức khỏe cộng đồng Arizona thuộc Đại học Zuckerman giải thích về vấn đề này như sau: Miệng chính là con đường lây truyền vi khuẩn trực tiếp vì nó có liên hệ chặt chẽ với hệ thống tiêu hóa và hô hấp.

Con đường lây nhiễm này hoàn toàn có thể biến người khỏe mạnh trở thành ốm yếu. Bạn sẽ không thể biết người mà mình hôn có nhiễm vi trùng hay không bởi nhiều khi các triệu chứng nhiễm bệnh chỉ phát tác sau khi nhiễm bệnh vài ngày. Bởi vậy, nếu không may hôn họ trong khi ủ bệnh thì rất có thể bạn cũng bị nhiễm bệnh theo.

"Bạn cũng dễ hình dung thấy rằng nụ hôn sâu có mở miệng sẽ đặc biệt nguy hiểm hơn hôn kín (ngậm miệng) vì như vậy bạn sẽ tiếp xúc với nhiều vi trùng và chúng cũng có nhiều cơ hội xâm nhập vào cơ thể bạn hơn", Tiến sĩ Reynolds cho biết.

"Tuyệt đối không hôn" ai không phải là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. Khi có ý định hôn ai đó, bạn cần nhớ những điều này: Không hôn người đang bị sốt (một dấu hiệu cho thấy họ đang bị bệnh lây nhiễm), bị cảm lạnh, cảm cúm...

2. Nhiễm virus bạch cầu đơn nhân (mononucleosis) và viêm màng não (meningitis)

Theo Tiến sĩ Reynolds, đây là 2 trong số những tác nhân gây bệnh thường được lây truyền qua nụ hôn mà nhiều người không biết. Nguyên do là vì ở một số người, virus mono (virus bạch cầu đơn nhân) có thể tồn tại trong vòng 6 tháng trước khi gây ra các triệu chứng như mệt mỏi cùng cực.

Còn virus viêm màng não - viêm màng bao quanh não và tủy sống, có thể kéo dài tới 10 ngày, thậm chí đe dọa cả tính mạng. Cả hai bệnh này đều rất nguy hiểm và cần hết sức cẩn trọng để đề phòng.

3. Lây truyền bệnh nhiễm trùng tình dục

Bạn đã biết các bệnh nhiễm trùng như lậu, giang mai, herpes, HPV... được biết đến là bệnh nhiễm trùng tình dục và lây truyền chủ yếu qua con đường quan hệ tình dục. Nhưng bạn cũng không được chủ quan vì những bệnh này hoàn toàn có thể lây truyền qua nước bọt và quan hệ tình dục đường miệng hay là hôn nhau.

Đặc biệt trong trường hợp miệng bạn và người bạn hôn có vết xước thì nguy cơ lây bệnh càng cao hơn. Các virus gây bệnh tồn tại trong cơ thể người bệnh sẽ dễ dàng phát tán qua vết xước trong miệng, sau đó xâm nhập vào cơ thể đối phương cũng qua vết xước trong miệng họ.

Những bệnh nhiễm trùng tình dục thường không có biểu hiện sớm nên rất nhiều người không biết mình nhiễm bệnh từ khi nào. Do vậy, bạn nên cẩn thận khi hôn, nhất là khi trong miệng bị tổn thương sẽ tốt hơn.

4. Có thể gây sâu răng

Chúng ta vẫn tin rằng bệnh sâu răng là do ăn nhiều đồ ngọt hoặc không tuân thủ việc vệ sinh răng miệng. Còn Tiến sĩ Reynolds lại cho rằng, hôn nhau cũng có thể dẫn đến sâu răng. Lý do là vì nụ hôn có thể khiến cho bạn tiếp xúc với nhiều vi khuẩn hơn nên bạn cũng dễ bị sâu răng do vi khuẩn tích tụ lại ở mảng bám trên răng. Đó là lý do tại sao bệnh này cũng được xếp vào danh sách các bệnh nhiễm khuẩn. Vậy nên, dù đối tác có hơi thở thơm như mùi bạc hà thì bạn cũng đừng dại mà tin rằng bạn sẽ an toàn khi hôn họ.

Để giảm thiểu nguy cơ sâu răng, cả hai nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ, nhất là trước khi hôn để hạn chế lượng vi khuẩn "di cư" từ miệng người này sang người khác.

5. Có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng

Theo một cuộc khảo sát Thụy Điển về nụ hôn với dị ứng thực phẩm thì có tới 12% những người tham gia thừa nhận rằng họ bị dị ứng thực phẩm do hôn. Đó là vì người mà họ hôn đã ăn một món ăn lúc trước và không may mắn là họ lại dị ứng với món ăn đó nên sau khi hôn họ vẫn thấy xuất hiện triệu chứng.

Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng cũng như các triệu chứng dị ứng còn phụ thuộc vào sự nhạy cảm của bạn. Các triệu chứng thường gặp bao gồm phát ban, sưng mặt, khó thở và nôn... có thể xảy ra trong vòng vài phút sau khi hôn.

Nếu bạn bị dị ứng với thực phẩm nào, hãy cẩn thận hỏi lại đối tác liệu họ có vừa ăn món đó không trước khi hai người định "khóa môi".