Đau lưng là chứng bệnh phổ biến với nhiều người, những cơn đau này rất khó chịu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống hằng ngày.

Ảnh minh hoạ: Internet

Không nên

1. Đi chụp X-quang, CT, MRI: Những cách kiểm tra này chỉ cho thấy những bất thường nhưng lại không phải là nguyên gây đau. Ngoài ra, các tia X-quang cũng gây nguy cơ có hại. Một nghiên cứu cho thấy trong 2,2 triệu ca chụp CT đau lưng vào năm 2007 đã có 1.200 ca dẫn đến ung thư.

2. Nằm trên giường quá lâu: Nghiên cứu vào năm 2010 cho thấy hoạt động tích cực giúp khỏi đau lưng nhanh hơn. Nằm trên giường quá hai ngày không giúp giảm đau lưng, thậm chí nằm quá bốn ngày còn có hại.

3. Uống thuốc gây nghiện không cần thiết: Những thuốc ví dụ như oxycodone (OxyContin và Percocet), hydrocodone (Lortab và Vicodin) có thể gây ảnh hưởng nặng nề nếu bạn uống nó sáu tháng liên tục không ngừng nghỉ. Thời gian sử dụng opioid càng lâu, bạn càng phải tăng liều dùng và chịu nguy cơ nghiện cùng tác dụng phụ khác.



Khi đau lưng, nên đi khám để được bác sĩ kê đơn thuốc, không nên tự uống các loại thuốc giảm đau vì có thể gây nghiện. (Ảnh minh họa)

4. Yêu cầu tiêm steroid: Dù phương pháp này thường được dùng cho bệnh nhân đau lưng do thoái hóa khớp nhưng không có chứng cứ nào cho thấy nó có tác dụng. Tiêm steroid chỉ có tác dụng với người đau lưng do chứng sciatica (đau chân do dây thần kinh chèn ép) nhưng hiệu quả sẽ giảm sau ba tháng.

5. Phẫu thuật không cần thiết: Đau lưng thường do viêm khớp, tư thế xấu và yếu cơ. Chỉ nên phẫu thuật nếu triệu chứng đau lưng, đau chân vẫn trầm trọng sau ba tháng.

Nên

1. Tích cực hoạt động: Nên cố gắng giữ mức hoạt động hằng ngày, chỉ tránh các hoạt động, tư thế khiến lưng càng đau hơn như nâng vật nặng, xoay trở đột ngột. Tập giãn cơ và đi bộ khi có thời gian là việc làm rất có ích khi bạn bị đau lưng. Khi đỡ đau hơn, bạn có thể tập các bài tập bụng, lưng, chân.

2. Nên uống thuốc giảm đau theo hướng dẫn của bác sĩ: Nếu bạn quá đau, các loại thuốc acetaminophen (Tylenol) và thuốc chống viêm nonsteroidal ibuprofen (Advil và Motrin) có thể giúp bạn trong thời gian ngắn. Những loại thuốc này rất hiệu quả để giảm đau, giảm sưng tức thời nhưng dùng lâu có thể gây viêm loét dạ dày và các biến chứng khác, nên chỉ dùng theo chỉ định.



Khi đau lưng, nếu không hoạt động đều sẽ khiến tình trạng bệnh nặng thêm. (Ảnh minh họa)

3. Chườm lạnh và nóng: Trong vòng ba ngày đầu khi bắt đầu xuất hiện cơn đau, bạn nên chườm đá lên lưng. Sau đó nên chườm nóng, tắm nước nóng hoặc dùng đèn hồng ngoại.

4. Dùng nhiều phương pháp chữa trị: Bạn có thể cân nhắc dùng biện pháp massage, yoga, thư giãn cơ bắp dần hoặc phương pháp điều trị khác. Bác sĩ cũng có thể gợi ý dùng vật lý trị liệu.

5. Phẫu thuật, chụp phim khi cần thiết: Nên đi khám ngay nếu thấy chân bạn yếu đi, cơn đau lan từ hông đến chân, bị tai nạn hoặc té ngã, sốt quá cao, không thể điều khiển ruột hoặc bàng quang, gặp vấn đề với phản xạ, có tiền sử ung thư hoặc giảm cân không lý do…