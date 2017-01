Táo luôn được xem là loại trái cây “bảo trợ” cho sức khỏe phụ nữ vì chúng vừa giúp họ giảm được cân vừa ngăn ngừa ung thư và nhiều bệnh tật khác.

1. Táo có thể phòng chống ung thư

Béo phì không chỉ khiến vẻ ngoài của bạn không còn hấp dẫn, sinh hoạt thường ngày khó khăn mà nó còn khiến sức khỏe phụ nữ giảm sút và dễ bị ung thư ghé thăm.Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, phụ nữ béo phì dễ có nguy cơ ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung và ung thư túi mật nhiều hơn những phụ nữ có thân hình thon thả.Bên cạnh đó, theo điều tra từ chế độ ăn uống của 629 trường hợp ung thư của các nhà khoa học Ý cũng cho thấy: ăn nhiều táo mỗi ngày có thể làm cho bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, ung thư thanh quản, ung thư vú và buồng trứng giảm 9-42%.Ngoài chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ, táo cũng giàu flavonoid - chất chống ôxy hóa tự nhiên cao nhất so với các loại trái cây khác. Cất chống ôxy hóa tự nhiên này khiến cơ thể chị em dễ hấp thụ và có thể chống ung thư mạnh mẽ.Táo chứa nhiều khoáng chất và mangan có thể làm tăng estrogen trong máu và các hợp chất khác trong cơ thể người. Các chất này rất có ích trong việc ngăn ngừa tình trạng mất canxi ở những phụ nữ tuổi trung niên.Các chuyên gia y tế tin rằng nếu những phụ nữ từ tuổi 30 trở lên ăn 3g táo mỗi ngày thì tỷ lệ mất canxi của họ sẽ giảm 46%. Những phụ nữ sau mãn kinh càng nên ăn nhiều táo, vì chúng sẽ giúp cơ thể họ hấp thụ canxi và điều trị loãng xương rất tốt.Táo là loại quả bảo trợ cho sức khỏe của chị em. Ăn táo tốt nhất là nên ăn cả vỏ vì so với thịt táo, vỏ táo có chứa nhiều flavonoids - chất chống ôxy hoá hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn. Và điều này có thể ngăn ngừa đột quỵ ở phụ nữ.Tuy nhiên, nên chú ý, táo có thể chứa một lượng lớn thuốc trừ sâu. Vì thế trước khi ăn táo, bạn nên rửa táo sạch sẽ và tốt nhất nên gọt vỏ táo đển đảm bảo an toàn.Táo rất giàu axit folic. Folic axit là thành phần chính của vitamin B, giúp ngăn ngừa bệnh tim. Bên cạnh đó, chất chống iixy hóa trong táo còn giúp tim hoạt động lành mạnh.Ngoài ra, chất xơ, pectin và các thành phần khác có trong táo có thể làm giảm cholesterol xấu và làm tăng lượng cholesterol tốt giúp thanh lọc máu cho cơ thể.70% bệnh thường xảy ra trong cơ thể phụ nữ có nguyên nhân từ tính axit. Trong khi đó, táo lại chứa nhiều kiềm có thể nhanh chóng vô hiệu hóa các thức ăn có quá nhiều axit, tăng cường sức mạnh thể chất và sức đề kháng của cơ thể với bệnh tật.