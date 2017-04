Những thực phẩm dưới đây có thể là rất quen thuộc và được ưa chuộng trong gia đình bạn, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn ăn sống thay vì nấu chín nó.

Dưa chuột

Dưa chuột là thực phẩm giàu vitamin C, B và khoáng chất, đặc biệt lớp vỏ của dưa chuột cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.



Vì vậy, bạn nên ăn dưa chuột tươi sống càng nhiều càng tốt, vì khi nấu chín các vitamin chứa trong nó có thể bị phá hủy.



Để loại bỏ thuốc trừ sâu, chúng ta có thể ngâm dưa chuột trong nước muối khoảng 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch.



Hành tây



Trong hành tây có chứa nhiều allicin giúp kiểm soát cơn thèm ăn, ngăn ngừa ung thù, cải thiện sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa bệnh cao huyết áp. Tuy nhiên, để phát huy công dụng của allicin thì tốt hơn là bạn nên ăn sống.



Tỏi



Cũng tương tự như hành tây, tỏi cũng chứa nhiều allincin và chất này phát huy tác dụng rất tốt khi bạn ăn sống. Ngoài ra, ăn tỏi sống từ 2 lần trở lên trong 1 tuần còn giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư phổi.



Ớt chuông



Trong ớt chuông có lượng vitamin C nhiều hơn chanh, cam, bưởi, loại ớt này còn chứa chất chống ôxy hóa và là nguồn cung cấp vitamin B6, E và magie tự nhiên.



Do đó, để phát huy tác dụng, chúng ta nên ăn sống vì nếu chế biến ở nhiệt độ cao, lượng vitamin C trong ớt chuông sẽ giảm tác dụng.



Cà tím



Trong cà tím dồi dào selenium, chất này giúp chống lại quá trình ôxy hóa, duy trì hoạt động bình thường của các tế bào, nâng cao khả năng miễn dịch.



Nhưng sẽ tốt hơn, nếu bạn không xào nấu chín món này kỹ, bởi sẽ bị giảm đáng kể lượng chất dinh dưỡng.