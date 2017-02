Nếu bạn bị đau đầu và ngại dùng thuốc để chữa trị, bạn có thể áp dụng những cách làm đơn giản sau để “đánh bay" cơn đau đầu đáng ghét:

Ảnh minh hoạ: Internet

Mất nước là một trong những nguyên nhân gây đau đầu. Cơ thể phản ứng rất nhanh để đưa ra một dấu hiệu của sự thiếu nước. Do đó, nếu đau đầu là do thiếu chất lỏng, cách nhanh chóng để vượt qua nó là uống thật nhiều nước. Cần đáp ứng đủ nhu cầu nước cho cơ thể khoảng 8 đến 12 ly nước mỗi ngày vừa tốt cho sức khỏe và để ngăn ngừa đau đầu.Khi bị đau đầu, tắm vòi sen có thể là những gì bạn cần. Thả lỏng cơ thể dưới vòi sen, nó sé giúp bạn massage toàn thân, nước ấm giúp đầu óc thư thái, cơ thể giảm mệt mỏi căng thẳng... Nếu cơn đau đầu của bạn có liên quan đến áp suất lạnh hoặc xoang, nhiệt độ ấm áp của vòi nước có thể xoa dịu cơn đau.Chất có cồn có thể khiến mạch máu giãn nỡ, gây đau đầu. Do caffein có trong cà phê là một chất gây co mạch nên nó có thể làm giảm cơn đau đầu do uống rượu thông qua việc giảm kích cỡ của các mạch máu.Nhưng chỉ nên uống lượng nhỏ. Quá nhiều cà phê có thể khiến tình trạng thêm tồi tệ. Caffein là chất lợi tiểu mà có thể làm tăng sự mất nước và khiến cơn đau đầu thêm trầm trọng. Do đó, một cốc cà phê có thể giúp giảm cơn đau đầu do uống rượu nhưng uống cà phê cả ngày không phải là cách tốt để chữa đau đầuXoa bóp làm tăng lưu lượng máu, làm giảm căng thẳng cơ bắp và giúp giảm đau. Để giảm đau đầu với massage, hãy bắt đầu bằng cách xoa bóp thái dương nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, sau đó, di chuyển đến trán và tai. Nhấn tai nhẹ nhàng, cuối cùng di chuyển xuống cổ và vai.Bằng cách bấm vào một số huyệt ở đầu, bạn có thể làm giảm cảm giác căng đau. Các huyệt này là nơi tập trung các đầu mút thần kinh và giúp điều hòa tuần hoàn máu. Vì thế khi kích thích vào đó, bạn sẽ làm tăng tuần hoàn máu và giúp làm dịu cơn đau.Nằm xuống với chiếc khăn lạnh hoặc gạc lạnh áp lên trán hay mắt có thể hạ nhiệt tạm thời cơn đau đầu bùng phát, và thậm chí có thể giúp nó biến mất hoàn toàn. Bạn cũng có thể dùng những viên đá nhỏ cuộn vào khăn chà xát lên trán chừng 10 phút để giảm bớt cơn đau. Bộ não sẽ bị cái lạnh kích thích và không còn chú ý đến sự đau đớn.