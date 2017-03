Trong thời kỳ mang thai, nếu mẹ bầu ăn nhiều loại rau quả như mướp đắng, rau răm, dứa… thì rất dễ làm tăng nguy cơ sẩy thai đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ.

6 loại rau bà bầu cần kiêng ăn



Để giảm thiểu nguy cơ sảy thai và duy trì thai nhi phát triển khỏe mạnh, mẹ cần nhớ tránh ăn nhiều các loại rau củ sau:



1. Mướp đắng



Mướp đắng là thực phẩm rất tốt đối với sức khỏe như giúp tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.



Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mướp đắng, nó sẽ gây ra những nguy hiểm khó lường vì vị đắng trong loại quả này có thể khiến dạ dày và tử cung co bóp, dẫn tới sẩy thai.



2. Rau sam



Đây là loại rau rất dễ trồng, có tính giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Nhưng cũng giống như mướp đắng nếu ăn nhiều, có thể gây kích thích tử cung, dẫn đến sẩy thai.



3. Rau ngải cứu



Ngải cứu có tác dụng lưu thông máu, giảm đau bụng, nhưng một số nghiên cứu gần đây cho thấy nếu phụ nữ mang thai ăn ngải cứu trong 3 thánh đầu tiên, sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, co thắt tử cung gây sẩy thai và sinh non.



4. Rau ngót



Trong rau ngót có chứa nhiều papaverin, nên ăn nhiều loại rau này có thể gây nên cơn co tử cung dẫn đến sẩy thai. Do dó, những ai có tiền sử sẩy thai, sinh non, hiếm muộn thì nên hạn chế ăn rau ngót, hay nước ép rau ngót.



5. Rau chùm ngây



Từ thời xa xưa, chum ngây được sử dụng như một loại thuốc tránh thai. Khi mang thai, cơ thể mẹ bầu tiết ra hormone khiến tử cung mềm để giữ thai.



Tuy nhiên, chất alpha-sitosterol có nhiều trong chùm ngây khiến tử cung co lại và gây sẩy thai.



6. Rau răm



Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn rau răm trong 3 tháng đầu của thai kỳ vì nó có thể dẫn đến thiếu máu. Ngoài ra, ăn nhiều rau răm còn khiến tình trạng tử cung co thắt và hậu quả là có thể dẫn đến sẩy thai.



4 loại quả bà bầu cần kiêng ăn

Phụ nữ mang thai không nên ăn các loại trái cây sau đây để tránh rủi ro cho thai nhi:



1. Dứa



Theo các nhà khoa học thì trong 3 tháng đầu của thai kỳ, phụ nữ mang thai không nên ăn hay uống nước ép dứa. Vì trong dứa tươi có chứa chất bromelain có thể làm tử cung trở nên mềm và tạo ra các chất có thể tiêu diệt bào thai.



2. Nhãn



Theo Y học cổ truyền thì nhãn có vị ngọt, rất tốt cho sức khỏe nhiều người nhưng phụ nữ mang thai thì không nên ăn quả này.



Vì nhãn thường có hiện tượng nóng trong có thể khiến động thai, chảy máu và đau bụng, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai.



3. Quả táo mèo



Theo kết quả của nhiều tài liệu, táo mèo cá tác dụng trong việc kích thích tử cung, cải thiện tử cung, co giãn theo nhịp nhưng hậu quả có thể dẫn đến sẩy thai và sinh non.



4. Đu đủ xanh



Trong đu đủ xanh có chứa rất nhiều enzymes và mủ. Chúng có thể làm tử cung co thắt có và sẽ gây ra sẩy thai. Tuy nhiên, đu đủ xanh có chứa prostaglandin và oxytocin cần thiết cho cơ thể sau sinh.



Vì vậy, đu đủ xanh có thể là lựa chọn tốt cho bạn sau khi sinh chứ không phải là lúc đang mang thai.



Khác với đu đủ xanh, đu đủ chín rất tốt cho phụ nữ mang thai. Vì vậy, các bà mẹ không nên kiêng ăn đu đủ chín như đu đủ xanh.