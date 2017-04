Nghe có vẻ vô lý khi mỡ bụng của bạn sẽ tan biến khi ăn những thực phẩm này thay vì cật lực nơi phòng tập gym.

Ảnh minh hoạ: Internet

Nhưng đây là sự thật đã được nhiều nghiên cứu chứng minh bởi các loại thực phẩm này sẽ thúc đẩy quá trình biến đổi chất béo trong cơ thể thành năng lượng để đánh bay mỡ bụng.Cà chua là loại quả mọng nước vừa chứa nhiều vitamin có lợi cho cơ thể, giàu chất xơ vừa có lượng calo thấp chỉ khoảng 33 calo. Vì thế, phụ nữ Nhật thường dùng cà chua như “thần dược” giúp đẹp da giữ dáng.Ngoài tác dụng giảm cân hiệu quả, cà chua còn giúp ngăn ngừa lão hoá, ung thư và các bệnh về tim mạch.Trong 100 gam dưa leo chỉ có gần 45 calo nhưng có đến hơn 90% nước. Vì thế, đây là một thực phẩm lý tưởng cần có trong các bữa ăn hàng ngày vì giúp đốt cháy chất béo.Dưa leo chứa lượng chất xơ dồi dào, nhiều vitamin và chất khoáng giúp cơ thể loại bỏ và đào thải độc tố.Ngoài công dụng giảm cân an toàn, dưa leo còn có giúp tiêu hóa rất tốt và khiến làn da luôn căng mịn, sáng bóng.Dầu ô liu chứa ít lượng chất béo bão hoà hơn so với các loại dầu ăn thông thường nên giúp cơ thể ngăn chặn hấp thụ tinh bột. Vì vậy, dầu ô liu được xem là “trợ thủ đắc lực” của hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng trao đổi chất và giúp giảm cân, thon gọn vòng eo một cách nhanh chóng.Bên cạnh đó, dầu ô liu chứa hàm lượng chất chống ôxy hóa cao nên ngoài việc đốt cháy mỡ thừa hiệu quả còn có thể ngăn ngừa ung thư.Bột yến mạch là lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn giảm cân bởi tạo cảm giác no nhanh, không thèm ăn, mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể.Lý do là vì bột yến mạch vừa giúp cơ thể hấp thu lượng chất xơ cao gấp đôi so với những loại bột khác vừa đốt cháy chất béo một cách nhanh chóng.Bột yến mạch được các chuyên gia khuyên dùng hằng ngày nếu bạn muốn giảm cân, đặc biệt là vào bữa sáng bởi có thể giúp cơ thể kiểm soát đường máu hiệu quả.Hạt hạnh nhân giúp tạo cảm giác no lâu do chứa nhiều chất xơ; giúp giảm mỡ trong máu do chứa lượng lớn axit béo không bão hòa.Ngoài ra, hạnh nhân giàu protein và carotene cùng vitamin B,C,P, canxi, phốt pho, sắt… giúp giảm cân và ngăn ngừa ung thư gan, các bệnh tim mạch, tiểu đường, giảm mờ mắt ở tuổi già…Dưa hấu là một trong những trái cây có tác dụng “thần kỳ” đánh tan mỡ bụng. 94% thành phần dưa hấu là nước, còn lại các chất chống ôxy hóa, vitamin, chất khoáng giúp thanh lọc cơ thể.Vì thế, dưa hấu cung cấp ít calo hơn và điều này giúp giảm cân hiệu quả. Trong bữa ăn, bạn có thể dùng một ly nước ép dưa hấu để thay thế nước lọc sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo hấp thu vào cơ thể.