Những dấu hiệu dưới đây được xem là “hàn thử biểu” hiển thị sức khỏe tinh dịch của đàn ông

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo các chuyên gia tạp chí Sức khỏe đàn ông Mỹ (MH), những dấu hiệu dưới đây được xem là “hàn thử biểu” hiển thị sức khỏe tinh dịch của đàn ông và cho biết: người trong cuộc có thể đảm đương vai trò làm cha hay dễ bị vô sinh .

1. Người có nhiều cơ bắp

Không cần quảng cáo, khoa trương chỉ nhìn bề ngoài của người đàn ông, đặc biệt là nhóm người có nhiều cơ bắp, bụng thon, vai nở, nhiều thịt ít mỡ là nhóm người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, trong đó có sức khỏe tình dục.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan, đàn ông có vòng bụng trên 100cm thì nồng độ, số lượng cũng như sức khỏe tinh dịch suy giảm mạnh, kém hơn những người có vòng bụng nhỏ hơn. Cho đến nay khoa học vẫn chưa hiểu rõ vì sao những người đàn ông bụng bia lại có sức khỏe, số lượng tinh dịch yếu, rất có thể là do mỡ can thiệp đến quá trình bài tiết hoóc-môn giới tính nên ảnh hưởng trực tiếp đến tinh trùng của con người.

2. Khuôn mặt và chất lượng tinh trùng

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan và Tây Ban Nha công bố gần đây, nhóm đàn ông có khuôn mặt nam tính, to và rộng thì chất lượng tinh trùng lại kém hơn so với những người có khuôn măt “phụ nữ”. Đây mới chỉ là kết luận của một vài nghiên cứu, nên chỉ mang tính tham khảo, phải cần thêm nhiều bằng chứng khoa học khác nữa mới có thể kết luận chính xác được.

3. Người ăn nhiều cá

Theo nghiên cứu của ĐH Harvard Mỹ, những người đàn ông nghiện thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến kỹ, có nhiều đường mỡ và muối, thực phẩm có màu đỏ thì chất lượng tinh trùng của họ kém hơn những người có thói quen ăn nhiều cá nhất là cá thịt màu sẫm như: cá hồi và cá ngừ. Nồng độ tinh dịch của nhóm này cao hơn tới 65% so với nhóm ăn ít hoặc không ăn cá.

Lợi thế của cá là giàu Omega-3 , đây là những acid béo không bão hòa tổng hợp chuỗi dài, có lợi cho việc sản xuất tinh dịch, vì vậy đàn ông nên tăng cường thực đơn cá, nhất là cá sạch không bị ô nhiễm.

4. Những người mặc quần lót rộng

Năm 2012, các nhà khoa học Anh kết thúc nghiên cứu phát hiện thấy những người mắc quần lót chật, bó sát thì tốc độ di chuyển tinh trùng thấp hơn 24% so với những người đàn ông mặc quần lót rộng.

Một trong những bất lợi của quần lót chật là “bóp nghẹt” tinh trùng, làm giảm tốc độ bơi của tinh trùng đến gặp trứng và cuối cùng làm giảm khả năng thụ thai. Mặc quần lót rộng vừa thoải mái, duy trì nhiệt độ tốt đồng thời lại cải thiện chất lượng tinh trùng.

Ngoài ra, khoa học còn phát hiện thấy nhiệt độ tinh hoàn tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất tinh dịch.

5. Những người ưa vận động

Đàn ông có cuộc sống năng vận động, luyện tập thì sức khỏe thể chất tinh dịch tốt hơn, khỏe hơn so với nhóm người duy trì cuộc sống tĩnh tại, ít vận động. Bằng chứng, theo nghiên cứu của ĐH Harvard Mỹ thì những người duy trì thói quen luyện tập thể thao 15 giờ/tuần có nồng độ tinh dịch cao hơn 73% so với những người không luyện tập.

Chưa hết, luyện tập còn mang lại nhiều lợi thế khác cho sức khỏe, làm tăng chức năng các chất chống oxy hóa ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do gây suy yếu tế bào tinh dịch. Ngược lại, những người đàn ông xem ti vi trên 20 giờ/tuần thì nồng độ tinh dịch giảm tới 44% so với những người không duy trì thói quen này.

6. Những người đàn ông có giọng nói khác người

Phụ nữ đánh giá cao đàn ông nói năng từ tốn, tiêu chí này lợi thế giống như cơ bắp, còn những người có giọng nói khác thường như: the thé, ồm ồm, khàn khàn hay ậm ừ, không dứt khoát... là những người không chỉ kém hấp dẫn mà còn có nồng độ tinh dịch thấp và yếu.

Năm 2014, các chuyên gia ở ĐH Western Australia đã làm một nghiên cứu và phát hiện thấy kết quả tương tự. Theo nghiên cứu, thủ phạm chính là testosterone , đây là hoóc-môn ảnh hưởng đến khuôn mặt của con người và làm “xuyên tạc” giọng nói của người trong cuộc. Và một khi có quá nhiều testosterone thì sức khỏe tinh trùng của người trong cuộc bị suy giảm mạnh.

7. Những người ăn nhiều thực phẩm chứa trong túi ni lông

Nhóm chuyên gia ở Đan Mạch vừa công bố nghiên cứu cho thấy, nhóm đàn ông có thói quen dùng thực phẩm chứa trong bao gói plastic thường có số lượng tinh dịch thấp và chậm hơn so với nhóm đối chứng. Lý do, trong bao gói này có chứa bisphenol-A ( BPA ), hóa chất có bài tiết, ngấm vào thực phẩm, nhất là khi được hâm nóng hay để trong môi trường nhiệt độ cao, sau đó đi vào mô cơ thể con người. Bằng chứng, những người có hàm lượng BPA trong nước tiểu cao thì tốc độ di chuyển tinh dịch giảm mạnh so với những người có hàm lượng BPA trong nước tiểu thấp.

Đến nay khoa học chưa hiểu cụ thể cơ chế ảnh hưởng của BPA đối với sức khỏe tinh dịch, rất có thể BPA ảnh hưởng đến tính hoạt hóa của estrogen và androgen trong mào tinh hoàn và cuối cùng làm cho quá trình sản xuất tinh trùng bị ức chế. Vì lý do này, giới chuyên môn khuyến cáo đàn ông và mọi người không nên đựng thực phẩm trong túi plastic, kể cả thức ăn thừa, đã nấu chín ở nhiệt độ cao mà nên thay bằng bao gói khác có lợi hơn.