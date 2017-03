Hoa hồng được mệnh danh là chúa tể các loài hoa về vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng nó còn có những lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp mà ít người biết được.

Ảnh minh hoạ: Internet

Hoa hồng được biết đến là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, nhiều người thường chọn hoa hồng để gửi gắm những thông điệp yêu thương đến những người thân yêu của mình. Tuy nhiên đã bao giờ bạn tự hỏi rằng một bông hoa hồng thực sự có thể mang lại cho bạn những lợi ích khác ngoài tinh thần hay chưa?

Ngay từ thời cổ đại, hoa hồng được sử dụng là một phương pháp làm tăng hiệu ứng tích cực cho cơ thể con người, như tác động lên tâm trí và được sử dụng để làm đẹp da. Trong y học cổ truyền, người ta thường dùng hoa hồng để làm thuốc, chữa mụn nhọt, kinh nguyệt không đều, các bệnh viêm da, đau bụng... Nhưng những lợi ích sức khỏe dưới đây của hoa hồng đem đến cho bạn những ngạc nhiên thú vị.



Hỗ trợ giảm cân

Các nghiên cứu khoa học cho biết, hoa hồng có chứa các hợp chất giúp cải thiện sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp loại bỏ độc tố. Theo y học Trung Hoa, trà hoa hồng còn có tác dụng điều hòa khí huyết, cải thiện da, an thần, giảm căng thẳng, kích thích lưu thông máu ở vùng bụng. Đây là một trong những lý do khiến trà hoa hồng có thể giảm cân cho những người thừa cân, béo phì.

Chỉ cần cho khoảng 10-15 cánh hoa hồng tươi rửa sạch vào một ly nước sôi và chờ khoảng 5 phút là bạn đã có một cốc trà hoa hồng. Bạn cũng có thể thêm một chút mật ong và một nhúm bột quế để tạo vị cho loại đồ uống này. Uống trà hoa hồng thường xuyên có tác dụng giảm mỡ, tốt nhất là nên uống vào buổi sáng.



Kích thích ham muốn tình dục

Hoa hồng không chỉ là một biểu tượng của của tình yêu mà còn là một loại hoa có khả năng tăng cường ham muốn tình dục tự nhiên. Theo Y học cổ truyền Ấn Độ (Ayurveda) cho rằng, hoa hồng đặc biệt là tinh dầu của nó có tác dụng lên hệ thần kinh, giúp an thần, làm con người phấn chấn, tăng nhu cầu hoạt động tình dục.

Bạn có thể cắm hoa hồng trong phòng ngủ hoặc sử dụng trà hoa hồng hàng ngày sẽ bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực, sức sống. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu tình dục của bạn cũng tăng lên.



Làm giảm căng thẳng và trầm cảm

Chính tác dụng an thần của tinh dầu hoa hồng đã nói ở trên sẽ làm con người giảm căng thẳng, trầm cảm. Khi xuất hiện những triệu chứng mệt mỏi, căng thẳng, hay mất ngủ, bồn chồn làm con người trở nên cáu kỉnh, bực tức và lãnh cảm. Hương hoa hồng tự nhiên sẽ xua tan những triệu chứng này. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Khoa sinh lý và bệnh lý, Đại học Paraíba-Caixa, tinh chất hoa hồng có tác dụng an thần rất tốt.

Khi bị căng thẳng, hãy tắm nước nóng có rắc một số cánh hoa hồng vào. Nhờ tác dụng của nhiệt, hương thơm của hoa hồng tỏa ra giúp bạn thư giãn tâm trí và cơ thể.

Giúp chống lại các triệu chứng chảy máu do trĩ

Cánh hoa hồng được biết đến như một liệu pháp tự nhiên hỗ trợ chảy máu do trĩ. Vì hoa hồng rất giàu chất xơ, nước và nhiều hợp chất giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, nó khá hiệu quả chống các trường hợp chảy máu do trĩ và có tác dụng giảm đau.

Lấy một nắm cánh hoa hồng, thêm khoảng 50 ml nước và nghiền nát chúng trong một cái cối và chày cho đến khi nó tạo thành một dung dịch đậm. Uống vào buổi sáng trong 3 ngày để giảm triệu chứng đau rát khi bị chảy máu trĩ.



Làm lành vết thương

Hoa hồng là một trong những loài hoa duy nhất được sử dụng làm đẹp. Nước hoa hồng giúp làm se lỗ chân lông, kể cả ở da nhạy cảm, giúp cân bằng chất dầu trên da nhờn, làm mềm và làm da tươi sáng. Ngoài ra tinh chất hoa hồng còn là một chất tẩy rửa tự nhiên hiệu quả, giúp làm da sáng hơn, tươi trẻ hơn. Cánh hoa hồng có chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất kháng khuẩn nên nó có tác dụng làm dịu da, kể cả da bị kích thích hay bị ngứa.

Phụ nữ nên sử dụng nước hoa hồng thường xuyên hàng ngày để chăm sóc da, làm cho làn da sáng, sạch và khỏe mạnh.

Điều trị mụn trứng cá

Nếu bạn đang bị mụn trứng cá và đang tìm một phương pháp tự nhiên để chữa trị các loại mụn, thì chính hoa hồng sẽ là cứu cánh cho các vùng da bị mụn của bạn. Vì đặc tính kháng khuẩn của hoa hồng, nó giúp làm se các vết mụn nhanh chóng, nhưng cũng không bỏ qua việc cung cấo độ ẩm cho da. Trong hoa hồng có hợp chất phenyl ethanol, một hợp chất sát khuẩn, làm cho hoa hồng chống lại mụn rất hiệu quả.

Ngâm vài hạt cỏ cà ri trong nước vào ban đêm và thêm nước hoa hồng. Đắp hỗn hợp này trên da mặt bị mụn trong 20 phút và rửa lại bằng nước hoa hồng lạnh. Bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ sau một thời gian ngắn

Làm hồng môi tự nhiên

Hoa hồng có tác dụng tuyệt vời không chỉ đối với làn da và tâm trạng, nó còn có thể làm hồng đôi môi xỉn màu của bạn do sử dụng son thường xuyên mà không được bảo dưỡng. Khi sử dụng hoa hồng cho đôi môi, nó vừa có tác dụng làm hồng môi, vừa làm mềm môi. Ngoài ra nó chất sát khuẩn nhẹ, có thể tẩy đi những tế bào chết trên môi và cung cấo độ ẩm cho môi thêm mềm mại.

Hãy trộn các cánh hoa hồng tươi với một thìa kem sữa và vài giọt mật ong rồi áp hỗn hợp này lên môi của bạn trong khoảng thời gian 15-20 phút và sau đó rửa sạch với nước.