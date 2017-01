Xơ gan được cho là kết quả từ việc lạm dụng rượu và chất ma túy. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều nguyên nhân khác gây nên tình trạng này.

1. Viêm gan do virus

Một trong những nguyên nhân hàng đầu của bệnh xơ gan là viêm gan do virus, như viêm gan B, C hoặc D. Viêm gan B là một bệnh nhiễm trùng do virus viêm gan B gây ra dẫn đến tổn thương mô và viêm gan.

Viêm gan C lây truyền qua đường máu, dịch cơ thể khác hoặc quan hệ tình dục không bảo vệ. Virus này cũng dẫn đến sẹo và xơ gan ở giai đoạn sau.

Mặc dù viêm gan D rất hiếm, nó có thể xảy ra ở những người trước đây đã bị nhiễm viêm gan B. Điểm chung của viêm gan virus là các triệu chứng thường âm thầm trong những ngày đầu và khi các triệu chứng rõ rệt thì tổn thương thường không thể đảo ngược.

2. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Có một số bệnh do lối sống có thể dẫn tới bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu như tiểu đường, huyết áp cao, béo phì.... Về cơ bản, tắc nghẽn động mạch xảy ra do tích tụ chất béo và cholesterol hình thành trong gan dẫn tới gan nhiễm mỡ.

Tình trạng này gây sẹo ở mô gan khỏe mạnh, dần dần gây xơ gan. Nó có thể dẫn tới các biến chứng như vàng da, trướng bụng…

3. Thuốc

Sử dụng kéo dài các loại thuốc kê đơn như thuốc chống trầm cảm và một số kháng sinh có thể cũng dẫn tới xơ gan.

4. Viêm gan tự miễn

Tình trạng này khác với viêm gan do virus. Trong bệnh này, cơ chế miễn dịch của cơ thể bắt đầu tấn công các tế bào gan dẫn tới sẹo và viêm.

5. Ống dẫn mật bị tổn thương

Xơ gan mật nguyên phát hoặc ống dẫn mật bị tổn thương cũng có thể là nguyên nhân gây xơ gan. Khi điều này xảy ra, ống dẫn mật không thể dẫn lưu mật hình thành trong gan, mật vốn cần cho các hoạt động như tiêu hóa mỡ và các loại vitamin tan trong chất béo khác. Sự tích tụ dịch hình thành sẹo và gây tổn thương gan.

6. Suy tim lặp đi lặp lại

Một nghiên cứu thực hiện năm 2013 chỉ ra rằng độ cứng gan tăng ở những bệnh nhân bị bệnh tim hoặc suy tim. Tuy nhiên, mức độ tổn thương gan cũng phụ thuộc vào độ nặng của bệnh tim. Nhưng độ cứng gan là mức độ đánh giá gan trở nên yếu sau suy tim và nếu không được điều trị nó có thể gây xơ gan.

7. Bệnh mạn tính khác

Một số bệnh mạn tính có thể dẫn đến xơ gan như xơ nang - một khuyết tật di truyền ảnh hưởng tới chức năng gan hoặc khả năng gan chuyển hóa glycogen thành glucose.

Bệnh thừa sắt (sắt được hấp thu và tích trữ quá nhiều trong gan) có thể cũng dẫn tới sẹo. Bệnh Wilson gây ra bởi số lượng đồng tích trữ bất thường trong gan cũng có thể dẫn tới tổn thương và sẹo.

Theo BS Tuyết Mai