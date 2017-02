Nhiều người vẫn cho rằng quan hệ tình dục khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến mẹ và bé. Thực tế ngược lại nó giúp giảm stress, hạn chế tiểu rắt, tăng cường mối quan hệ với bạn đời.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tình dục khi có thai

Giữa những khó chịu do sự thay đổi hoócmôn, ốm nghén và vòng eo nở rộng, quan hệ tình dục có lẽ là điều cuối cùng bạn nghĩ đến khi đang có bầu. Tuy nhiên thực tế nó có thể mang lại những điều kỳ diệu cho sức khỏe, quá trình thai nghén và mối quan hệ của bạn.Dưới đây là 8 lý do bạn nên duy trì “chuyện ấy” khi mang thai:

Chuyển dạ và hồi phục sau sinh dễ hơn

Cực khoái giúp làm tăng cơn co trong khung xương chậu, giúp săn chắc cơ khu vực này. Đây là điều bạn thực sự cần để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển dạ và sau khi sinh, theo y tá Jeanne Faulkner, ở Portland, Oregon, Mỹ; đồng thời là tác giả một cuốn sách liên quan đến vấn đề thai sản.

Hạn chế tiểu rắt

Thời kỳ mang thai phụ nữ thường có hiện tượng tiểu không kiểm soát được, thậm chí chỉ cần hắt hơi hoặc cười to, nước tiểu cũng có thể rỉ ra. Cộng thêm việc em bé ngày càng phát triển to và chèn ép vào bàng quang, bạn cảm thấy bất tiện hơn.

Tin tốt là điều này có thể cải thiện nếu bạn vẫn duy trì quan hệ tình dục. Lý do là sex giúp làm săn chắc các cơ liên quan, tiến sĩ Tammy Nelson, tác giả cuốn sách “Getting the Sex You Want” khuyên.

Phòng ngừa tiền sản giật

Theo một nghiên cứu của Đan Mạch, quan hệ tình dục thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa tiền sản giật. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân của tiền sản giật chưa được hiểu rõ, bạn vẫn nên định kỳ đi khám bác sĩ để được tư vấn nếu có nguy cơ.

Hạ huyết áp

Huyết áp có thể hạ nhẹ ngay sau khi quan hệ tình dục, tuy nhiên nó chỉ là tạm thời. Giải pháp đơn giản là bạn cần lưu ý về tần suất, y tá Faulkner cho biết. Tình trạng huyết áp cao có thể gây nguy hiểm cho cả bạn và bé, vì thế bạn cần tư vấn bác sĩ để biết được cách kiểm soát huyết áp.

Đạt cực khoái tốt hơn

Khi có bầu, các dây thần kinh của cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, núm vú căng sữa… sẽ giúp bạn đạt cực khoái dễ dàng hơn, lâu hơn. Hơn nữa, phụ nữ gặp phải vấn đề khó đạt cực khoái trước đó thì việc mang thai sẽ tạo ra sự khác biệt.

Tăng thêm sự tự tin

Những sự thay đổi của cơ thể khi mang thai sẽ khiến bạn cảm thấy cơ thể không phải là của mình. Quan hệ tình dục có thể giúp bạn lấy lại sự tự tin và có cái nhìn tích cực hơn về bản thân.

Giảm stress

Với nhiều phụ nữ, thời kỳ mang thai là giai đoạn hạnh phúc, nhưng đôi khi bạn vẫn thấy lo lắng về công việc, tài chính và cuộc sống thay đổi sau khi em bé sinh. "Chuyện ấy" trong giai đoạn này sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng, giúp cơ thể giải phóng hoócmôn oxytocin hay hoócmôn tình yêu giúp bạn thấy hạnh phúc hơn. Đồng thời nó cũng giúp bạn ngủ ngon.

Tăng cường sự kết nối với bạn đời

Duy trì quan hệ tình dục đều đặn trong giai đoạn này giúp gắn kết tình cảm của bạn với bạn đời và thiết lập một thói quen lành mạnh trong tương lai. Điều quan trọng là thắt chặt tình cảm giữa hai vợ chồng, điều rất cần thiết khi em bé ra đời.