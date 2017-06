Để phòng bệnh ung thư, bạn không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu, không ăn thức ăn quá cay, quá nóng hoặc đã bị ôi, thiu, mốc...

80% các nguyên nhân gây ung thư có thể phòng tránh được bằng cách thay đổi lối sống. Ảnh: WH.

Theo Phó giáo sư Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), ung thư là bệnh lý gây ra do nhiều nguyên nhân kết hợp. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ khoảng 10% bệnh phát sinh do các rối loạn từ bên trong cơ thể: rối loạn nội tiết, tổn thương có tính di truyền... Có đến hơn 80% bệnh ung thư phát sinh có liên quan đến yếu tố môi trường: lối sống thiếu khoa học, tật xấu như hút thuốc, uống rượu, quan hệ tình dục không an toàn, dinh dưỡng không hợp lý... Hút thuốc lá và chế độ dinh dưỡng chiếm tới 65% nguyên nhân gây ung thư.