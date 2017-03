Một số mẹo nhỏ tự làm tại nhà từ những nguyên liệu đơn giản sẵn có trong bếp sau sẽ giúp bạn trị khò khè cho bé yêu. Tuy nhiên nếu bệnh nặng, hãy cho bé đi gặp bác sĩ.

Ảnh minh hoạ: Internet

Thở khò khè là âm thanh phát ra khi bạn đang thở và tình trạng này thường xảy ra ở trẻ em. Thở khò khè bắt nguồn từ nguyên nhân do đường thở hẹp, khiến bạn thở rất khó. Đường thở hẹp có thể gây tắc nghẽn, kích ứng, nhiễm trùng, bệnh hen suyễn, thậm chí là ung thư. Một số lý do thở khò khè là do bị suyễn, dị ứng, viêm phế quản… Dưới đây là top 9 mẹo tự nhiên chữa bệnh khò khè cho trẻ em. Tuy nhiên, nếu gặp những vấn đề nghiệm trọng đối với sức khỏe, bạn cần đến gặp bác sĩ.Gừng là một thành phần rất bình thường trong nhà bếp của bạn và cực an toàn cho hầu hết mọi người. Loại gia vị này nổi tiếng trong điều trị bệnh hen suyễn, có thể làm giảm tình trạng viêm ở đường hô hấp và ngăn cản sự co lại của đường thở. Dưới đây là một số cách sử dụng gừng khi bị thở khò khè ở nhà:Phương pháp 1: Trộn hỗn hợp mật ong, nước ép lựu, và nước ép gừng với tỉ lệ bằng nhau. Uống một muỗng canh hỗn hợp này 2-3 lần mỗi ngày.Phương pháp 2: Trộn ½ chén nước với một thìa cà phê gừng, uống trước khi đi ngủ.Phương pháp 3: Luộc một ít gừng và ngâm trong 5 phút, để nguội rồi uống nó ngay lập tức.Phương pháp 4: Đun sôi một muỗng canh hạt cỏ cà ri, mật ong và nước cốt gừng để uống vào buổi sáng và tối.

2. Dầu mù tạt

Bất cứ khi nào bị bệnh hen hay thở khò khè, bạn có thể sử dụng dầu mù tạt để làm thông đường hô hấp và thoát khỏi cảm giác khó chịu do bị tắc nghẽn hơi thở.



Đầu tiên, bạn đun nóng một ít dầu mù tạt với một ít long não. Hãy để ấm và chà nhẹ nhàng vào lưng và ngực. Mát xa nhẹ nhàng và bạn có thể làm phương pháp này nhiều lần mỗi ngày để có được kết quả tốt nhất.

3. Quả sung

Quả sung được coi là biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả cho hơi thở khò khè do thành phần dinh dưỡng chứa trong nó. Quả sung có thể làm giảm bớt những khó khăn khi thở, thoát đờm, và cải thiện sức khỏe đường hô hấp.



Hãy làm theo giải pháp này để chữa lành bệnh:

Ngâm sung qua đêm trong một cốc nước (rửa trái sung trước khi ngâm). Ăn trái sung vào sáng hôm sau và uống nước khi dạ dày của bạn trống rỗng. Sử dụng phương pháp này trong một vài tháng.

4. Dầu khuynh diệp

Một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất khi thở khò khè là dầu khuynh diệp nguyên chất, trị bệnh hen suyễn cực hiệu quả. Lý do là dầu khuynh diệp có chứa chất thông mũi có thể phá vỡ các chất nhầy.



Bạn chỉ cần đặt một vài giọt dầu khuynh diệp trong một chiếc khăn giấy, bên cạnh đầu của bạn khi bạn ngủ và thở. Bạn cũng có thể đun sôi một vài giọt dầu và hít hơi vào. Hãy làm phương pháp này mỗi ngày nếu bạn muốn có được kết quả tốt nhất.

5. Mật ong

Mật ong là một bài thuốc cực hiệu quả cho trẻ nhỏ khi thở khò khè. Bạn có thể sử dụng mật ong để làm giảm các triệu chứng thở khò khè cho bé.



Bạn chỉ cần hít mùi mật ong để thoát khỏi những triệu chứng thở khò khè. Bạn có thể kết hợp một cốc nước nóng và một thìa cà phê mật ong để uống 3 lần mỗi ngày. Trước khi ngủ, bạn nên dùng một ít bột quế với một muỗng cà phê mật ong để loại bỏ đờm trong cổ họng. Phương pháp này cũng giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm.

6. Củ hành (hành tây hoặc hành ta)

Củ hành có tác dụng chống viêm, giảm co thắt đường hô hấp và giảm viêm phổi.



Thật đơn giản, bạn chỉ cần ăn một ít hành để thông đường dẫn khí và thở dễ dàng. Bạn cũng có thể nấu củ hành nếu con của bạn không thể ăn hành tây sống

7. Chanh

Chanh có hàm lượng vitamin C rất lớn và là một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất khi thở khò khè. Chanh có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn.



Bạn chỉ cần vắt nước chanh vào một cốc nước để uống thường xuyên. Hãy chắc chắn rằng bạn không uống nước chanh đóng chai.

8. Ăn nhiều hoa quả và rau xanh

Nếu bạn thở khò khè, bạn nên ăn nhiều trái cây như dâu tây, quả việt quất, đu đủ, cam vì đây là những loại hoa quả có nhiều chất dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe của bạn cũng như khiến bạn thở dễ dàng hơn.



Nếu làm cách này, cơ thể bạn sẽ có đầy đủ khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng quan trọng chống lại các bệnh khi bị khò khè.

9. Tỏi

Tỏi là một phương thuốc tuyệt vời hỗ trợ tình trạng tắc nghẽn và làm giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn cũng như thở khò khè.



Bạn có thể đun sôi 2-3 tép tỏi trong ¼ cốc sữa, để nguội tự nhiên và uống nó mỗi ngày để thở dễ dàng hơn. Bạn nên thêm tỏi trong các món ăn lành mạnh.