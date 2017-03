Hạt bí ngô được coi là giữa một trong những siêu thực phẩm lành mạnh có thể chữa trị một số bệnh. Chúng chứa chất chống ôxy hóa dồi dào, các enzym, sắt, kẽm, vitamin C và K, chất xơ rất tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Naturalnews, ăn hạt bí ngô có thể giúp bạn chống lại bệnh ung thư, tiểu đường, tăng cường thị lực, phòng chống bệnh tim, loãng xương, rối loạn chức năng bàng quang, lo lắng và viêm khớp.Một trong những hợp chất chứa trong hạt bí ngô là cucurbitacins. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này rất hữu ích trong chữa bệnh ung thư bằng cách loại bỏ các loại tế bào ung thư khác nhau.Các loại ung thư xảy ra trong cơ thể do các chất ô nhiễm, chất gây ung thư, và căng thẳng ôxy hóa có thể được đào thải ra ngoài nhờ các chất chống ôxy hóa có trong hạt bí ngô.Hạt bí ngô còn chứa beta-carotene là một chất tăng cường miễn dịch. Nghiên cứu cho thấy beta-carotene giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư, nó cũng ngăn ngừa tổn thương DNA hoặc sản xuất các enzym giúp loại bỏ các chất gây ung thư.Hạt bí ngô được xem là một loại thuốc hữu hiệu cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các chất trong hạt bí ngô có thể trợ giúp trong việc ngăn ngừa sự phát triển ung thư tuyến tiền liệt là phytosterol, các khoáng chất kẽm và các axit béo thiết yếu.Hạt bí ngô có chứa một lượng lớn các Nicotinic acid, Trigonelline và D-Chiro-inositol. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng Nicotinic acid và D-Chiro-inositol giúp ổn định đường huyết và ngăn chặn nguy cơ bệnh tiểu đường.Bệnh nhân tiểu đường được khuyến cáo nên ăn hạt bí ngô hàng ngày để kiểm soát đường huyết. Chúng chứa hàm lượng vitamin C cao, mà là một nguồn cho mô phỏng insulin trong cơ thể và khi tiêu thụ bằng cách uống có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.Ngoài ra, bí ngô rất giàu axit folic nên nó cũng là một thực phẩm lý tưởng cho người bệnh tiểu đường.Một cốc bí ngô nấu chín, bí ngô nghiền có chứa hơn 200% lượng vitamin A khuyến cáo hàng ngày, giúp cải thiện tầm nhìn, đặc biệt là với những người đang bị mờ mắt, theo Viện Y tế quốc gia Mỹ. Nó cũng sản xuất các sắc tố ở võng mạc của mắt. Đó là lý do tại sao nó cũng được biết đến như một retinol (phái sinh của vitamin A).Bí ngô cũng rất giàu carotenoids, các hợp chất quy định màu cam tươi sáng của chúng, bao gồm beta-carotene mà cơ thể chuyển đổi thành một dạng của vitamin A để bảo vệ tầm nhìn của bạn.