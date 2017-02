Mỗi ngày chúng ta ăn 1 khuôn đậu phụ sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nhưng để ngừa bệnh tốt hơn, bạn nên kết hợp với những nguyên liệu sau đây:

Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử những công thức ngừa bệnh từ đậu phụ dưới đây:Chuẩn bị: Đậu phụ 200g, giá đỗ 25g, cải canh 100g, dầu thực vật và gia vị vừa đủ.Thực hiện:- Giá đỗ và cải canh rửa sạch, cắt ngắn; đậu phụ cắt thành những khối vuông nhỏ.- Đặt chảo lên bếp, phi hành cho thơm rồi cho giá đỗ vào đảo nhanh tay, thêm một lượng nước vừa đủ rồi đun to lửa cho sôi.- Tiếp tục cho đậu phụ và cải canh vào, chế đủ gia vị, vặn nhỏ lửa nấu cho chín rồi dùng làm canh ăn.Công dụng: Kiện tỳ ích khí, thanh nhiệt giải độc, dùng thích hợp cho những người béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, vữa xơ động mạch, đau thắt ngực, suy nhược cơ thể, tỳ vị hư yếu.Chuẩn bị: Đậu phụ 200g, nấm rơm 100g, tỏi 25g, tôm nõn khô 25g, nước dùng, dầu vừng và gia vị vừa đủ.Thực hiện:- Đậu phụ xắt miếng, nấm rửa sạch thái phiến, tỏi giã nát.- Cho đậu phụ, nấm, tôm và muối vào nồi nước dùng đun sôi, vớt bọt, vặn nhỏ lửa đun kỹ.- Tiếp tục cho tỏi và gia vị vào, nêm vừa miệng làm canh ăn.Công dụng: bổ khí sinh tân, kiện tỳ ích vị, thích hợp cho người bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.Chuẩn bị: Cua 500g, đậu phụ 200g, dầu thực vật, gừng tươi, xì dầu và gia vị vừa đủ.Thực hiện:- Cua rửa sạch, bỏ mai, giã nát lọc lấy nước cốt.- Đậu phụ xắt thành những khối vuông nhỏ.- Đặt chảo lên bếp, phi hành và gừng cho thơm rồi đổ nước cua và đậu phụ vào, đun to lửa cho sôi, thêm gia vị vừa ăn.Công dụng: thanh nhiệt, hoạt huyết, thích hợp dùng cho những người béo phì, tăng huyết áp, thiểu năng mạch vành, viêm gan, còi xương.Chuẩn bị: Đậu phụ 300g, nấm hương 30g, măng tươi 30g, rau cải 100g, dầu thực vật, xì dầu, bột đao, nước dùng và gia vị vừa đủ.Thực hiện:- Đậu phụ xắt thành khối vuông nhỏ rồi chần qua nước sôi, để ráo nước. Măng và nấm rửa sạch thái phiến.- Đổ dầu vào chảo, phi hành thơm rồi cho nấm hương, măng, đậu phụ, nước dùng, xì dầu và gia vị vào đun sôi, vặn nhỏ lửa cho sôi nhẹ đến khi đậu phụ ngấm gia vị.- Sau đó, cho rau cải thái nhỏ và một chút bột đao vào, đảo nhẹ tay rồi bắc ra, dùng làm canh ăn hằng ngày.Công dụng: Làm hạ mỡ máu, điều hòa huyết áp và chống ung thư, dùng cho người cơ thể suy nhược, tỳ vị hư yếu, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thiểu năng mạch vành.Chuẩn bị: Đậu phụ 100g, mộc nhĩ đen 15g, dầu thực vật, hành, gừng tươi và gia vị vừa đủ.Thực hiện:- Đậu phụ xắt thành những khối vuông nhỏ, mộc nhĩ ngâm nước và rửa sạch.- Đặt chảo lên bếp, đổ dầu thực vật vào và phi hành, gừng cho thơm, cho tiếp đậu phụ và một lượng nước vừa đủ, đun nhỏ lửa.- Sau đó cho mộc nhĩ và gia vị vào, nêm vừa miệng dùng làm canh ăn.Công dụng: Ích khí hòa trung, sinh tân nhuận táo, dùng thích hợp cho những người bị tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đau thắt ngực do thiểu năng động mạch vành.