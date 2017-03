Hành lá xanh giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K, vitamin A, vitamin B2, đồng, kali và flavonoid (hay còn gọi là vitamin P) đồng thời lại ít calo nên tiêu thụ hành lá xanh mỗi ngày, bạn sẽ có 8 lợi ích dưới đây.

Ảnh minh hoạ: Internet

Thường xuyên tiêu thụ hành lá xanh sẽ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Tất cả các chất dinh dưỡng chứa trong hành lá xanh rất cần thiết cho tất cả mọi người. Cách tốt nhất để tiêu thụ hành lá xanh là dùng nó làm nguyên liệu cho món sa-lát hoặc sử dụng nó để trang trí món ăn. Dưới đây là 8 lý do bạn nên ăn hành lá xanh mỗi ngày để giúp bạn có sức khỏe tốt hơn.

1. Trợ giúp tiêu hóa

Hành lá xanh giàu chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn. Hãy nấu chín chúng hoặc làm nguyên liệu cho vào món sa-lát.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Hành lá xanh giàu vitamin C và vitamin A giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng.

3. Kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Các hợp chất lưu huỳnh có trong hành lá xanh giúp giảm lượng đường trong máu do đó giúp ngăn ngừa đái tháo đường.

4. Ngăn ngừa bệnh cảm lạnh

Hành lá xanh được biết đến với tính chất kháng khuẩn và kháng virus. Những điều này giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng do virut như cảm lạnh và giúp loại bỏ các chất nhầy.

5. Giúp ngừa ung thư

Do có nhiều chất flavonoid (vitamin P), hành lá xanh cũng chứa một hợp chất được gọi là allyl sulfide giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư và do đó giúp ngăn ngừa và chống lại ung thư.

6. Tốt cho mắt

Vitamin A và carotenoid có trong hành lá xanh giúp giữ cho mắt khỏe và ngăn ngừa mất thị lực.

7. Tốt cho tim

Hành lá xanh rất giàu vitamin C và chất chống oxy hoá giúp chống lại các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

8. Giúp xương chắc khỏe

Giàu vitamin C, vitamin K và một số dưỡng chất thiết yếu khác, hành lá xanh giúp xương chắc khỏe. Vì vậy, hãy thường xuyên thêm củ hành xanh vào thực đơn các món ăn hàng ngày của bạn nhé.