Ăn quá no không những khiến bạn dễ tăng cân và béo phì mà còn liên quan đến hàng loạt căn bệnh khác, thậm chí là ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết trong chúng ta ai cũng từng ăn quá no, thậm chí có người bữa ăn nào cũng ăn một cách no nê mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, họ không biết rằng thói quen ăn uống này lại có thể "giết chết" chính bản thân bởi một loạt căn bệnh liên quan: béo phì, bệnh dạ dày, thận, loãng xương, suy nhược thần kinh, thậm chí ung thư...Thói quen ăn quá nhiều của con người bắt nguồn từ những nguyên nhân có vẻ như rất "ngược đời". Trong những buổi tiệc tùng, họp mặt bạn bè, trên bàn bày đầy các loại thức ăn sơn hào hải vị cộng thêm tâm trạng hào hứng, vui vẻ khiến ai nấy đều ăn no nê căng bụng mới tàn cuộc.Đồng thời, cuộc sống hiện đại bận rộn và gấp gáp khiến nhiều người có thói quen ăn vội. Các nghiên cứu cho thấy thời gian từ khi bắt đầu đưa thức ăn vào miệng cho đến khi não tiếp nhận tín hiệu no là 20 phút. Nhưng một bữa ăn của người bận rộn có thể chưa đầy 10 phút, điều này dễ khiến cho họ ăn quá no trước khi não bắt được tín hiệu. Có thể vào bữa sáng họ ăn qua loa bởi áp lực công việc, đến bữa tối đi làm trở về nhà, tâm lý thoải mái đã khiến họ ăn ngon miệng hơn và nạp nhiều thức ăn hơn bình thường.Đặc biệt trong những bữa tiệc buffet, thức ăn luôn phong phú và không có giới hạn khiến con người khó có thể cưỡng nỗi việc ăn đến khi nào thật no nê mới thôi, cộng thêm tâm lý mọi người nghĩ rằng phải ăn cho đủ số tiền đã bỏ ra khiến họ càng "quyết tâm" ăn thật nhiều.Tuy nhiên, với những điều nguy hại như trên do việc ăn quá no dẫn đến, chúng ta nên điều chỉnh lại cách ăn uống của mình cho phù hợp, tránh những căn bệnh không mong muốn xảy ra.