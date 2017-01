Cùng với rau bina và cải xoăn, bông cải xanh là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng nhất. Bên cạnh đó thì bông cải xanh (súp lơ xanh) cũng là một loại rau rất tốt trong việc phòng tránh các loại bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chứa isothiocyanates chống ung thư

Nghiên cứu cho thấy, ăn bông cải xanh rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị một số loại ung thư. Công bố trên Recent Patents on Endocrine Metabolic & Immune Drug Discovery vào năm 2013 đã kết luận rằng, các loại rau họ cải như bông cải xanh thường có khả năng chống khối u.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, isothiocyanates có trong bông cải xanh được biết đến là chất chống ôxy hóa, có thể ức chế khả năng di căn của các tế bào ung thư cổ tử cung, các tế bào ung thư tuyến tụy, các tế bào ung thư biểu mô tế bào gan, các tế bào ung thư buồng trứng và có đặc tính kháng viêm trong điều trị các tế bào bệnh bạch cầu của con người.

Giàu vitamin C và K

Một chén bông cải xanh cắt nhỏ cung cấp cho chúng ta 135% lượng vitamin C và 116% vitamin K cần thiết hàng ngày. Vitamin C không chỉ là một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ giúp sàng lọc các tế bào gốc tự do gây tổn hại cơ thể, vitamin C còn giúp tổng hợp collagen (một phần thiết yếu trong mô liên kết của chúng ta), qua đó giúp chúng ta chống lão hóa.

Mặt khác, vitamin K trợ giúp việc hình thành máu đông và giúp duy trì sức khỏe của xương. Nếu không có đủ lượng vitamin K trong chế độ ăn, chúng ta có thể bị chảy máu quá nhiều và trong trường hợp xấu nhất, là dễ mắc bệnh loãng xương.

Bảo vệ khỏi các chất độc môi trường

Một nghiên cứu được công bố trên Clinical Immunology (Miễn dịch học lâm sàng) tháng 3/2009 cho thấy, sulforaphane - một phân tử được tìm thấy trong isothiocyanates - có thể bảo vệ chúng ta khỏi tình trạng viêm đường hô hấp dẫn đến hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh hô hấp thông thường khác.

Theo nghiên cứu, các sulforaphane tăng cường sản sinh các enzyme chống ôxy hóa, do đó nó giúp bảo vệ chúng ta khỏi các gốc tự do tiếp xúc quá mức kết hợp với hít phải không khí bị ô nhiễm, khói xe và khói thuốc lá. Các kết quả này cho thấy, tiêu thụ thường xuyên bông cải xanh - một trong những nguồn tự nhiên lớn nhất của sulforaphane có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi các chất độc môi trường.

Giàu chất xơ và chất dinh dưỡng bổ sung

Một chén bông cải xanh cắt nhỏ cung cấp cho chúng tôi với 9% chất xơ, giúp đào thải các chất độc tích lũy, thúc đẩy hoạt động đều đặn và hấp thụ đường từ đường ruột.

Mặt khác, bông cải xanh rất giàu các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, magie, mangan, selen, kali rất hữu ích cho các quá trình hoạt động của các cơ quan trong cơ thể chúng ta.

Bông cải xanh rất giàu vitamin A, giúp duy trì thị lực. Nó cũng là một thực phẩm giảm cân tuyệt vời, vì nó có chứa lượng calo và chất béo tối thiểu. Không những thế, nó còn sở hữu một lượng đường huyết gần như bằng 0.

Theo Viện Linus Pauling, bông cải xanh tốt nhất là nên ăn sống vì nhiệt gây trở ngại cho các enzyme phiên isothiocyanates, hạn chế số lượng dưỡng chất mà cơ thể chúng ta có thể hấp thụ.