Baking soda

Bằng cách tiêu thụ những loại thực phẩm này, lượng axit uric trong cơ thể sẽ được giảm đi đáng kể, theo

Uống 1 ly nước với nửa muỗng canh baking soda mỗi ngày sẽ giúp lượng axit uric trong cơ thể được cân bằng và tự đào thải ra ngoài khi hàm lượng tăng cao.

Nước chanh



Nước chanh chứa một lượng cao vitamin C giúp loại bỏa axit uric ra khỏi cơ thể, đồng thời ngăn chặn thiệt hại mà axit uric gây ra cho cơ thể bạn. Quan trọng nhất là các axit trong nước chanh có khả năng hòa tan các tinh thể axit uric và đào thải ra ngoài cơ thể.



Dầu ô liu



Axit uric có khả năng hình thành trong máu có thể là do sự thiếu hụt các axit béo thiết yếu. Do đó, thêm dầu ôliu vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để giữ mức axit uric cân bằng và ngăn chặn tổn thương cho cơ thể gây ra do tăng axit uric.



Quả anh đào



Quả anh đào chứa anthocyanins, chất này hoạt động như các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) và nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng chúng có thể thực sự làm giảm acid uric trong cơ thể.



Quả việt quất



Quả việt quất cũng chứa các anthocyanins cũng giống như quả anh đào, cho phép chúng hoạt động như NSAIDs tự nhiên và giúp giảm viêm và đau mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc tăng axit uric.



Nước



Nước là một loại thực phẩm thanh lọc tuyệt vời, thậm chí cũng giúp loại bỏ axit uric ra khỏi cơ thể. Uống đủ nước giúp ngăn chặn các tinh thể axit uric hình thành, đồng thời loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.