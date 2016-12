Ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến chúng ta mệt mỏi, sợ hãi và tìm mọi cách để tránh tiếp xúc với nó. Chính điều này đã làm mất đi những tác dụng của ánh mặt trời với sức khỏe con người.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Naturalnews, những tác dụng của ánh nắng mặt trời đối với sức khỏe con người khá quan trọng, dưới đây là một số lợi ích của ánh nắng mặt trời mà bạn nên tham khảo:Theo nghiên cứu, có đến 70% những người da trắng và lên đến 97% của người da đen bị thiếu vitamin D. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất quan trọng vì nó là nguồn tinh khiết nhất và hiệu quả nhất giúp bạn bổ sung vitamin D.Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ 15-20 phút một ngày trong mùa hè có thể giúp da sản xuất khoảng 40.000 IU vitamin D và sau đó, các cơ chế sản xuất vitamin D sẽ ngừng hấp thụ khi đã đủ hàm lượng cần thiết.Những ngày mùa hè, nhiều người thường hạn chế ra đường nhiều nhất có thể, nhưng bạn cũng nên tiếp xúc với ánh nắng, ít nhất là sau những giờ nắng cao điểm.Nếu được tiếp xúc đầy đủ với ánh nắng, nồng độ vitamin D có thể được lưu trữ trong 2-3 tháng và giúp bạn nạp đủ lượng vitamin D cho cả mùa đông sau đó.Thật không may, tất cả mọi người đều tin rằng, bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng là điều tối quan trọng để tránh ung thư. Điều này đã khiến mọi người sử dụng quá nhiều kem chống nắng mà thực tế thiếu hụt vitamin D cũng là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Thậm chí, vitamin D có thể giúp ngăn ngừa từ 50-80% tất cả các loại ung thư.Bạn có thể chống nắng bằng cách tìm kiếm bóng râm hoặc sử dụng loại kem chống nắng an toàn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm kem chống nắng đều chứa các chất độc hại như: paraben, cồn, dung môi và dầu.Để tránh “nướng” các hóa chất trên da, hãy nhờ tham khảo các nhóm công tác môi trường để được nhận hướng dẫn cách chống nắng an toàn.Kính râm là phụ kiện không thể thiếu trong những ngày nắng gắt nhưng nó có thể làm tổn thương nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.Đôi mắt cần ánh sáng mặt trời như một ống kính ở mặt sau của mắt, giúp kích thích đồng hồ sinh học của cơ thể ở vùng dưới đồi và tuyến yên, có trách nhiệm hấp thu một phần màu xanh của quang phổ ánh sáng mặt trời. Nó sẽ giúp sản xuất và phát hành melatonin - hormone điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức của con người.Đeo kính mát làm giảm lợi ích hệ thống miễn dịch. Điều này có thể tạo ra các vấn đề khác nhau, bao gồm cả các vấn đề giấc ngủ.Phần lớn mọi người không biết rằng ung thư da chỉ xảy ra khi tiếp xúc với tia cực tím được kết hợp với sự thiếu hụt dinh dưỡng mãn tính và chế độ ăn uống ít chất chống ôxy hóa.Bạn thực sự có thể cải thiện đáng kể sức đề kháng của mình khi tiếp xúc với tia cực tím thông qua một chế độ ăn giàu chất chống ôxy hóa và mức độ tiếp xúc với ánh nắng vừa phải.