Lưu ý khi mang nhóm máu hiếm Rh-



Trong cuộc sống, những người có nhóm máu hiếm Rh- khi cần phải truyền máu (ví dụ do tai nạn gây mất máu; phẫu thuật cấp cứu...) thì không phải lúc nào cũng có sẵn nhóm máu hiếm đó. Trường hợp mẹ có nhóm máu Rh-, bố có nhóm máu Rh+ có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con, có thể gây sảy thai, thai chết lưu, đẻ non, hoặc đứa trẻ sinh ra nhưng bị thiểu năng trí tuệ.





Để hạn chế các rủi ro trên bạn nên tham gia vào câu lạc bộ nhóm máu hiếm của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để được tư vấn.

BS. Hoàng Thị Năng