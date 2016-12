Cá là thực phẩm có hàm lượng calo thấp, bạn có thể ăn chúng thường xuyên mà không cần lo lắng về vấn đề cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do để bạn nên ăn cá. Nó cũng được gọi là thực phẩm tốt cho não vì nó có chứa axit béo omega-3. Những chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể của bạn mà không có nhiều trong chế độ ăn.Cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu là những loại cá tốt nhất bạn nên ăn. Các axit béo bão hòa trong những loại cá này giúp bảo vệ tim mạch, tăng lưu lượng, ngăn ngừa đột quỵ và thúc đẩy sự tăng trưởng của các tế bào não.Không chỉ vậy, chúng còn ngăn chặn các nguy cơ trầm cảm, ung thư, các vấn đề đường ruột và viêm khớp dạng thấp...Những loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá mòi được coi là rất khỏe mạnh vì chúng cung cấp cả axit béo omega-3 và vitamin D, có vai trò trong việc ngăn ngừa bệnh tật. Ngoài ra, chúng cũng chứa protein, vitamin và i-ốt.Các chuyên gia y tế cho rằng các axit béo omega-3 đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và tăng trưởng của các tế bào và cơ thể. Chúng rất tốt cho mắt và não.Những người bị chứng trầm cảm luôn có tâm trạng buồn và u sầu. Một nghiên cứu gần đây khẳng định rằng ăn cá có thể ngăn chặn các nguy cơ trầm cảm do sự hiện diện của các axit béo omega-3 trong đó.Các vấn đề tim mạch và đột quỵ có thể được ngăn ngừa bằng cách thường xuyên tiêu thụ cá. Một số nghiên cứu báo cho thấy rằng những người ăn nhiều cá có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim 12%.Một số nghiên cứu được tiến hành trên các nhóm người thuộc các nhóm tuổi khác nhau đã kết luận rằng ăn cá hai lần một tuần có thể giúp bạn cải thiện giấc ngủ.Với những người cao tuổi, sức khỏe của não bị thoái hóa. Một cuộc khảo sát chỉ ra rằng những người ăn cá thường xuyên có thể ngăn ngừa các vấn đề của não liên quan đến tuổi tác lên đến 10%. Tiêu thụ cá có thể làm chậm quá trình lão hóa của não vì nó thúc đẩy sức khỏe của chất xám.Ăn cá thường xuyên có thể giúp cho làn da và mái tóc của bạn khỏe mạnh do các axit béo omega-3 có trong số đó rất tốt cho da và tóc.Hầu hết chúng ta đều thiếu vitamin D do không nhận đủ ánh sáng mặt trời. Cách tốt nhất để bổ sung nó qua chế độ ăn uống là bằng cách ăn cá.Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng chứng minh cá có thể giúp cải thiện chất lượng tinh trùng nhưng một số nguồn tin nói rằng cá có thể giúp các tế bào tinh trùng bơi nhanh hơn.Một số bệnh về mắt có thể gây rối loạn thị lực ở một số người. Vì vậy, ăn cá có thể ngăn ngừa các bệnh về mắt.