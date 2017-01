Bắp cải là một loại rau phổ biến trong mùa đông. Càng lạnh, bắp cải càng cuộn chặt, ăn càng giòn, ngọt. Xét dưới góc độ dinh dưỡng, bắp cải là một loại rau nhưng xét dưới góc độ sức khỏe, bắp cải vượt xa tầm của một thực phẩm.

Ảnh minh hoạ: Internet

Thiếu C: vô lo

Vitamin C là một vitamin phổ biến trong đời sống. Công dụng của vitamin này có nhiều: làm tăng sức bền thành mạch, làm tăng sức đề kháng chung, làm tăng tốc độ phân chia tế bào, khử bỏ gốc tự do thừa, bảo vệ và thúc đẩy collagen cho da. Thiếu vitamin C có thể làm chảy máu dưới da, dễ có nguy cơ nhiễm trùng và nhiều bệnh lý khác.

Nếu chẳng may bạn bị thiếu vitamin C, bạn hãy chọn bắp cải làm thực phẩm tiêu dùng. Đây là loại rau được ví như nguồn chứa vitamin C tự nhiên. Người ta thường nhắc đến cam, chanh khi nghĩ tới vitamin C, nhưng thực sự ngạc nhiên bắp cải còn chứa nhiều vitamin C hơn cả những thứ quả mọng nước này. Do đó, nếu bạn bị xuất huyết dưới da do thiếu C, bạn bị bong tróc da do thiếu C, bạn bị chảy máu chân răng do thiếu C, hãy chọn ngay bắp cải là thực phẩm của bữa ngày hôm nay.

Táo bón kinh niên: bắp cải trị thẳng tay

Táo bón kinh niên là căn bệnh đáng sợ với nhiều người. Nó gây ra cảm giác nặng bụng, ấm ách rất khó chịu. Nó làm chủ nhân bị nhiễm độc các chất sinh ra từ chuyển hóa trong ruột khiến cho mất ngủ, chán nản, đau đầu, mệt mỏi. Nó làm cho người ta sợ ăn, sợ uống vì càng ăn vào thì bụng càng đầy và đi tiêu càng sợ. Mỗi lần đi tiêu giống như cực hình, đau rát phát bùng cháy cả hậu môn.

Đừng lo, hãy để bắp cải giúp bạn. Trong các loại rau điều trị táo bón, bắp cải đứng trong hàng ngũ những rau hiệu quả nhất. Lý do là vì bắp cải rất nhiều chất xơ trong đó. Chất xơ kích thích ruột co bóp làm việc, kích thích ruột tiết dịch tiêu hóa, làm tăng khả năng giữ nước trong lòng ruột. Kết quả là phân mềm ra, số lần đi tiêu nhiều hơn và người ta cảm thấy ăn uống có thú hơn.

Chậm liền vết thương: bắp cải vá liền da

Liền vết thương là một quá trình phức tạp, nó cần nhiều yếu tố như yếu tố mạch máu, yếu tố tăng trưởng, yếu tố biểu mô, cần nhiều chất dinh dưỡng như: đạm, béo, vitamin... Nhưng một trong các yếu tố đó là lưu huỳnh (sulphur).

Sulphur là một chất có tác dụng làm tăng khả năng tiêu diệt vi khuẩn, vốn là tác nhân cản trở chính tới nhiễm trùng. Sulphur giúp cơ thể dọn dẹp sạch các ổ mủ viêm nhiễm, tạo điều kiện cho biểu mô che phủ hoàn toàn.

Nếu chẳng may bạn bị xây xát ở vùng chân, tay, đã điều trị bài bản mà vết thương mãi chưa liền, có thể bạn đang bị thiếu sulphur trong cơ thể. Đừng lo lắng, hãy tiếp tục điều trị và nhớ sử dụng thêm bắp cải trong chế độ ăn. Loại rau này sẽ cung cấp thêm sulphur cho bạn, nhờ đó bạn sẽ có thêm khả năng tiêu diệt vi khuẩn và vết thương nhờ đó sẽ liền được tốt hơn.

Ung thư có tính di truyền: hạ thấp nguy cơ

Ung thư là một căn bệnh đáng sợ đe dọa cuộc sống của chúng ta. Mặc dù ung thư không là bệnh di truyền, tức là bố bị ung thư thì con chưa chắc bị ung thư. Nhưng rõ ràng là những gia đình có bệnh nhân bị ung thư theo sơ đồ phả hệ thì cá nhân người đó có nguy cơ bị ung thư cao hơn người khác.

Hãy tích cực sử dụng bắp cải nếu bạn muốn hạ thấp nguy cơ này. Bắp cải được cho là có khả năng hạ thấp tỉ lệ và nguy cơ ung thư đường ruột cho những người không an toàn, đặc biệt là ung thư dạ dày, đại tràng. Tại sao vậy? Bởi bắp cải có tác dụng ngừng hãm táo bón, vốn là một yếu tố rất không tốt với đại tràng của bạn. Bắp cải còn là một loại rau giàu vitamin C, giúp rũ bỏ gốc tự do thừa cho bạn, vốn là một yếu tố gây ra ác tính hóa ở các tế bào bị tổn thương. Đặc biệt, bắp cải có chứa rất nhiều các chất có hoạt tính chống ung thư như: lupeol, sinigrin, sulforaphane. Đây là những chất được biết đến như những công cụ giúp ngừng hãm sự phát triể của khối u. Vì vậy, bắp cải sẽ là chiếc khiên hữu hiệu cho bạn.

Thấp khớp mạn tính: bắp cải có thể giảm đau

Bệnh thấp khớp mạn tính gây ra sưng đau khớp rất khó chịu. Nó làm bạn cử động khó khăn vào mỗi sáng, khô khớp vào mỗi chiều, đi lại khó khăn và đau đớn trong từng cử động. Nếu quả thực những thứ này đang làm cản trở cuộc sống của bạn, bắp cải có thể giúp bạn.

Bắp cải không phải là thuốc có tác dụng điều trị giảm đau, nhưng nó lại là thực phẩm có thể giúp bạn giảm viêm. Hoạt tính chống viêm của bắp cải sẽ làm giảm sưng cho khớp, giảm đau cho cử động và trả lại cho khớp sự trơn tru. Tại sao bắp cải lại có đặc tính đó? Lý do đơn giản là vì bắp cải có chứa các phức hợp gắn cadmium, ví dụ như phức hợp của glutamin - cadmium. Glutamin-cadmium là một phức hợp có hoạt tính chống viêm mạnh, nó làm ngững hãm hoạt động của các tế bào bạch cầu tại ổ khớp lành tính, làm giảm sự hoạt hóa của các chất trung gian hóa học của viêm, nhờ đó mà khớp dần được hồi phục. Ngoài chống viêm khớp, người ta còn thấy bắp cải cũng chống viêm trong các trường hợp như viêm có sốt, viêm do nhiễm khuẩn, viêm da, viêm họng. Bạn nên ăn phần búp non trắng ở trong giữa bắp cải thì hoạt chất này sẽ rất nhiều.

Mắt nhìn mỏi: bắp cải sẽ trợ lực

Mắt là cơ quan tiếp nhận thông tin tương đối lớn cho chúng ta. Ánh sáng sau khi đi qua các phần trong suốt của mắt sẽ tới các võng mạc. Tại đây, các chất nhạy sáng sẽ tiếp nhận ánh sáng và giúp bạn nhìn rõ vật thể và màu sắc. Nếu bạn nhìn mỏi, nhìn mờ, nhìn nhức mắt, có thể, võng mạc của bạn có thể gặp vấn đề, thiếu chất nhạy sáng trong các tế bào cảm quang, khiến cho vấn đề tiếp nhận ánh sáng trở nên khó khăn hơn. Mắt phải tăng điều tiết để nhìn rõ hơn dẫn đến nhức mắt và chóng mỏi mắt.

Trong trường hợp này, bắp cải khá hữu ích. Những khó chịu kể trên sẽ được giảm nhẹ trông thấy nếu bạn chịu khó dùng bắp cải trong bữa ăn rất thường xuyên. Tại sao kỳ diệu vậy? Vì bắp cải giống như cà rốt, rất giàu beta caroten, tiền chất của chất nhạy sáng trong lớp võng mạc của mắt bạn. Khi sử dụng bắp cải là món ăn, mắt bạn sẽ không còn bị thiếu các chất nhạy sáng quý giá. Mọi vật trở nên nhìn rõ hơn và tinh hơn.

Béo phì: bắp cải bóc mỡ thừa

Béo phì là vấn nạn của thời đại, làm khó chịu cho những người có ham muốn thèm ăn. Bạn nhìn những món chiên rán thèm muốn, bạn nhìn cốc sữa mà thèm khác, bạn nhìn đĩa thịt mà đầy háo hức. Đừng lo, bạn có thể không phải bỏ hẳn chúng đâu. Bạn vẫn có thể ăn chúng, với điều kiện là bạn phải sử dụng bắp cải đi kèm.

Bắp cải có thể giúp bạn giảm béo khá tốt. Nó không chứa loại thuốc giảm béo nhiều tác dụng phụ nào cả, chỉ đơn giản, nó có chứa những tác dụng giảm béo tốt đến không ngờ. Bắp cải đầy chất xơ, sẽ làm đầy dạ dày của bạn và bạn sẽ hết thèm ăn vì no quá. Bắp cải có rất ít năng lượng nên ăn dù có nhiều, bạn vẫn không bị lên cân. Bắp cải làm chậm lại và giảm sự hấp thu chất béo, do đó, bạn sẽ ngăn ngừa được nguồn vào của béo, béo phì từ đó mà được giảm đi. Bạn muốn giảm béo không, hãy làm món súp bắp cải thật nhiều rau và ăn trước tiên nhé, bạn cứ kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ, từng lớp mỡ thừa sẽ được bóc ra trả lại vẻ đẹp nhẹ nhàng cho bạn.

Khó chịu, căng thẳng: thư thái cùng bắp cải

Khó chịu, căng thẳng đầu óc như là căn bệnh kinh niên của giới văn phòng. Do đầu óc phải xử lý nhiều thông tin, do trưa không được chợp mắt, do áp lực công việc, do làm máy tính nhiều. Bạn cần thư thái cho đầu khỏi nhức nhối khó chịu mỗi buổi tan tầm, vậy hãy ăn bắp cải cho bữa tối nhé. Bắp cải sẽ giúp bạn thư thái tinh thần, tâm trạng thoải mái về với gia đình.

Bí quyết chính là bắp cải có chứa vitamin K và anthocyanin. Vitamin K có tác dụng thư thái đầu óc, giảm suy nghĩ, giảm căng thẳng trí não. Vitamin K cũng làm tăng khả năng bao bọc của lớp áo ngoài sợi thần kinh, làm xung động thần kinh dẫn truyền tốt hơn. Anthocyanin sẽ làm thoải mái tinh thần, tăng khả năng chú ý và đầu óc của bạn. Bạn sẽ thấy đầu óc của bạn bỗng dưng nhẹ bẫng và sảng khoái. Vậy nên bạn đừng chần chừ lựa chọn bắp cải mỗi khi bạn cảm thấy nhức như muốn nổ tung não bộ.

Bên cạnh đó, bắp cải còn giàu iốt, vốn là chất củng cố hoạt động nội tiết của tuyến yên và vùng dưới đồi, chức năng tuyến giáp, nên sẽ giúp não bộ của bạn minh mẫn hơn.