TP - Có nhiều nguyên nhân khiến mắt nhìn mờ, trong số đó có những nguyên nhân đáng lo ngại có thể dẫn tới mất thị lực vĩnh viễn.

Tự nhiên thấy mờ mắt có nguy hiểm không?

Ths.BS Diệu Hương, BV Mắt Việt Nhật cho biết, có nhiều bệnh gây mờ mắt nhanh rất cần chữa trị ở giai đoạn sớm, thậm chí có bệnh chỉ điều trị muộn vài giờ đã gần như không còn hi vọng thấy lại ánh sáng ở mắt đó.

Bà Trần Thúy An (Đường Láng, Hà Nội) đi làm về muộn, dù trời lạnh nhưng thấy đầu bẩn đã đi gội. Vì buồn ngủ trong khi tóc chưa khô hết, bà lót khăn mặt lên gối rồi ngủ. Khi tỉnh dậy tự nhiên thấy đau đầu, cơn đau cứ dội liên tiếp vào đầu, đau bên nọ rồi chuyển sang bên kia. Mở mắt ra bà thấy chói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ các loại mùi thơm trong nhà. Ngồi dậy bà thấy mắt nhìn mờ, buồn nôn, chán ăn, cảm giác lạnh người, mệt mỏi, chóng mặt. Đến viện khám, bác sĩ kết luận bà bị thiên đầu thống.

Theo Ths.BS Diệu Hương, thiên đầu thống hay còn gọi là Glôcôm góc đóng cơn cấp, bệnh hay khởi phát đột ngột. Đột nhiên bệnh nhân thấy đau nhức mắt, nhức xung quanh hố mắt, lan lên nửa đầu cùng bên, kèm theo thấy nhìn mờ nhiều, nhìn đèn có quầng xanh đỏ, đôi khi bệnh nhân thấy sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nhưng không có rỉ mắt, mắt đỏ. Gặp phải trường hợp này bệnh nhân nên đến khám ngay chuyên khoa Mắt để được xử trí kịp thời. Điều trị muộn khiến cho thần kinh của mắt bị chết do thiếu máu kéo dài, dù sau đó có điều trị cũng không phục hồi được thị lực. Ngay cả khi cơn đau đã dịu đi một cách tự nhiên bệnh nhân vẫn cần đến khám để tránh biến chứng hoặc tránh cơn đau quay lại.

Cảnh giác với một số bệnh dễ dẫn đến mù

Thiên đầu thống chỉ là một trong vô số bệnh dễ dẫn đến mù mắt nếu không được điều trị nhanh chóng, tích cực. Ngoài ra còn có rất nhiều bệnh có thể gây mờ mắt như viêm loét giác mạc. Bệnh thường xuất hiện sau những chấn thương gây xước, trợt giác mạc (bụi, lông côn trùng, hạt thóc, lá lúa…).

Người bệnh khi bị bụi thường có cảm giác cộm, chảy nước mắt, sau đó chói, sợ ánh sáng; Đau nhức âm ỉ tại mắt, đau có thể lan ra xung quanh hốc mắt, hay lên đầu, nhìn mờ nhiều hay ít tùy vị trí và mức độ tổn thương; Mi mắt sưng nề, khó mở mắt, mắt đỏ. Trường hợp này bệnh tiến triển nhanh, thậm chí chỉ sau một ngày ổ loét đã phát triển lan rộng, mủ hóa toàn bộ giác mạc, điều trị không kịp thời có khi phải múc bỏ mắt.

Tại BV Mắt Việt Nhật, viêm loét giác mạc rất hay xảy ra đối với người bệnh ở nông thôn do vệ sinh kém, do lao động sản xuất không an toàn, do chủ quan cho rằng, bụi chỉ cộm cộm, ngủ dậy là hết nên đã không đi khám. Khi đến viện thì tình trạng quá nặng, phải bỏ một mắt, thậm chí cả hai mắt đi.

Đối với bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân mắc bệnh huyết áp, tiểu đường nhiều năm, thậm chí bệnh nhân trẻ tuổi bị cận thị cũng dễ rơi vào tình trạng nhìn mờ đột ngột do xuất huyết dịch kính. Bệnh nhân đột nhiên thấy có màng che màu đỏ di động, gây mờ mắt nhanh, nếu không đi khám sớm để điều trị thích hợp, bệnh nhân rất có nguy cơ bị mù. Đối với bệnh nhân cận thị, đặc biệt cận thị nặng, trục nhãn cầu phát triển dài hơn bình thường sẽ làm cho võng mạc bị kéo căng, trở nên mỏng đi và thoái hóa. Tình trạng thoái hóa võng mạc diễn ra âm thầm và chỉ được phát hiện tình cờ khi bệnh nhân khám kiểm tra đáy mắt với đồng tử (con ngươi) đã được nhỏ thuốc giãn ra.

Thoái hóa dậu là một trong những dạng thoái hóa hay gặp trên võng mạc người cận thị, đặc trưng bởi những mảng teo võng mạc dạng oval hay dạng dải dài, xuất hiện đơn lẻ hay đa ổ kích thước khác nhau ở vùng chu biên của đáy mắt.

Các vị trí teo này chính là những nơi mỏng manh nhất trên võng mạc, có khả năng là tiền đề của sự hình thành lỗ rách dẫn đến tích tụ dịch gây bong võng mạc, đặc biệt khi có lực tác động lên nhãn cầu như trong trường hợp mắt bị chấn thương hoặc do các lực tác động trong quá trình phẫu thuật. Bong võng mạc là nguy cơ mù lòa hàng đầu đối với người cận thị.

Phòng ngừa mù bằng cách nào?

