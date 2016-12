TPO - Bệnh nhân Parkinson và những trường hợp bị run do suy nhược có thể được chữa khỏi bằng cách tác động lên các tế bào não của họ thông qua một loại máy siêu âm mới.

Các bác sĩ tại Trường đại học Imperial College Healthcare NHS Trust đã điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên bằng kỹ thuật mới này mà không cần đến phẫu thuật não xâm lấn.Khoảng một triệu người ở Anh mắc chứng run do suy nhược dẫn đến rối loạn vận động, trong khi 100.000 người khác bị run tay do mắc Parkinson hay đa xơ cứng.Triệu chứng run khi vận động được cho là do những bất thường của điện não trong quá trình truyền xung động qua hệ thống thần kinh đến các cơ bắp.Phương pháp điều trị mới, được gọi là “sóng siêu âm hội tụ với hướng dẫn cộng hưởng từ cho não” bằng cách sử dụng nhiệt năng từ sóng siêu âm một cách chính xác để tác động đến các bộ phận cụ thể của bộ não, phá vỡ các mạch bất thường gây ra chứng run chân tay. Quá trình được thực hiện cùng với gây tê cục bộ mà không cần phải phẫu thuật não xâm lấn.Selwyn Lucas, một họa sĩ và cũng làm nghề trang trí 52 tuổi đến từ St Austell, Cornwall, đã sống chung với chứng run chân tay suốt 20 năm qua và là một trong những người đầu tiên được điều trị thử nghiệm tại Anh."Trong nhiều năm, tôi đã xoay xở để sống một cuộc sống tương đối bình thường cùng với chứng run chân tay, nhưng trong vòng năm năm qua, căn bệnh khiến tôi khó có thể sống cuộc sống như những gì tôi mong muốn", ông nói."Thật sự đã rất khó khăn để tiếp tục công việc của một họa sĩ và nhà trang trí khi mà tôi phải học cách sử dụng tay trái để thực hiện công việc của mình"."Kể từ khi được điều trị, đây là lần đầu tiên tôi có thể viết tên mình trong nhiều năm qua và nấu cho vợ tôi một bữa ăn ngon mà không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Tôi lại có thể sử dụng tay phải để tiếp tục đảm nhiệm công việc vẽ tranh và trang trí".Giáo sư Wladyslaw Gedroyc, bác sĩ tư vấn X quang và điều tra viên chính cho những thử nghiệm mới nhất ở 20 bệnh nhân, cho biết: "Chúng tôi rất hài lòng với kết quả của những cuộc thử nghiệm gần đây".Claire Bale, Trưởng ban Tuyên truyền Nghiên cứu và Hành động vì bệnh Parkinson tại Anh, cho biết: "Sự phát triển của kỹ thuật tập trung sóng siêu âm đã tạo ra một công cụ mới và đầy hứa hẹn để chữa trị chứng run chân tay."Thật thú vị khi liệu pháp này có thể đem lại những lợi ích tương tự như kích thích não sâu mà không cần đến phẫu thuật não xâm lấn, gây nguy cơ bị nhiễm trùng".