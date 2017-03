Thời tiết mùa xuân nắng mưa thất thường dễ làm da xấu đi. Nhưng vẫn luôn có mẹo giúp bạn chăm sóc da ngày xuân trong thời tiết khó chịu.

Chăm sóc bằng những thực phẩm tự nhiên vô cùng tốt.

Đối với chị em phụ nữ, làn da luôn là một "nàng kiều đỏng đảnh và khó chiều". Bởi nóng thì đổ dầu mà lạnh lại nẻ căng, chưa kể thời gian, khói bụi, nguồn nước lạ không hợp đều dễ làm làn da mỏng manh nhăn nheo, dị ứng, mẩn đỏ. Thế mới thấy, nhân tố nào dù "hiền lành" nhất cũng dễ dàng gây hại đến làn da của các chị em.Đặc biệt trong những ngày xuân, độ ẩm không khí, nhiệt độ hay thời tiết đều có những biến chuyển nhất định. Do đó, nếu bạn không có những biện pháp chăm sóc thích hợp, da sẽ dễ bị tổn thương, trở nên lão hóa, thô ráp hay có những phản ứng xấu do không thích nghi được. Với những mẹo chăm sóc da ngày xuân sau đây, bạn sẽ chẳng còn lo lắng.Yếu tố tiên quyết của một làn da đẹp là phải khỏe, mà muốn khỏe thì phải sạch. Vì thế, điều đầu tiên mà các cô nàng cần làm là nên có 2 buổi/ tuần chăm sóc chuyên sâu với 3 bước cơ bản là xông mặt - tẩy da chết - đắp mặt nạ, để các chất cặn bẩn sâu dưới da luôn được quét sạch, trả lại cho bạn làn da tươi sáng và rạng rỡ.- Xông mặtXông mặt bằng nước nóng sẽ giúp mở lỗ chân lông để dọn sạch độc tố, bụi bẩn. Bạn có thể thêm các nguyên liệu detox da như vài lát chanh, lá bạc hà… vào một bát nước nóng và xông mặt trong vòng 10-15 phút để đạt hiệu quả cao nhất.- Tẩy da chếtTrong thời tiết xuân lúc hanh khô lúc nồm ẩm, các tế bào chết lại càng tăng cường trên bề mặt da bạn. Lớp tế bào chết sần sùi thô ráp này làm da bạn kém mượt mà, mềm mại và còn ngăn chặn các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Vì thế, sau khi đã xông mặt, hãy tận dụng lỗ chân lông đang mở để tẩy tế bào chết, làm sạch sâu làn da, hỗ trợ trị mụn và giúp da sáng mịn hơn.Bạn có thể sử dụng các nguyên liệu ngay trong căn bếp nhà để tẩy da chết, vừa an toàn lại vô cùng tiện lợi. Bạn trộn đường và mật ong nguyên chất lại với nhau theo tỉ lệ 1:1, có thể cho thêm vài giọt nước cốt chanh để gia tăng hiệu quả. Sau đó khuấy thật kĩ để đường tan ra hòa quyện cùng mật ong. Bôi hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng để làm bong các tế bào chết. Khoảng 5 phút sau, bạn rửa sạch da bằng nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông.- Đắp mặt nạ chuyên sâuĐắp mặt nạ dưỡng da là bước cuối cùng để hoàn thiện quy trình bảo vệ làn da khỏi tác động của thời tiết môi trường. Bạn có thể lựa chọn nhiều loại mặt nạ khác nhau phù hợp với tình trạng da hiện tại của mình. Tuy nhiên, hai loại mặt nạ phù hợp hơn cả cho thời tiết khó ưa này là mặt nạ dâu tây và mặt nạ cà chua. Bởi chúng làm tăng ẩm nhưng lại kiểm soát chất nhờn tiết ra, đồng thời hiệu quả trong việc sát khuẩn trị mụn và làm trắng daBước chăm sóc mặt chuyên sâu chỉ nên thực hiện tối đa 2-3 lần/ tuần, còn việc dưỡng ẩm và chống nắng lại là điều mà bạn nên làm hàng ngày để bảo vệ làn da của mình.- Dưỡng ẩmBởi tiết trời mùa xuân nồm ẩm, ấm áp hơn mùa đông nên các nàng thường chủ quan trong việc bổ sung ẩm cho da. Tuy nhiên, điều này vô cùng có hại bởi chúng sẽ mang đến cho bạn làn da khô ráp, thiếu sức sống và lâu dài là thiếu hụt collagen dẫn đến lão hóa sớm. Vì thế, hãy chăm bôi kem dưỡng ẩm để cải thiện làn da của mình trong những ngày thời tiết ẩm ương này nhé.- Chống nắngĐể bảo vệ làn da mỏng manh của bạn trong những giai đoạn biến chuyển của thời tiết, chúng ta nên nhớ thoa kem chống nắng cẩn thận mỗi khi ra đường, kể cả khi tiết trời mát mẻ.Không chỉ quan tâm đến việc sử dụng các sản phẩm để làm đẹp từ bên trong, bạn cũng cần "diệt trừ" các tác nhân gây hại ở bên ngoài để việc chăm sóc da được tối ưu nhất.- Làm sạch cọ trang điểmĐây là mẹo chăm sóc da vô cùng cần thiết, nhất là với các nàng hay trang điểm. Mùa xuân với không khí nóng ẩm là điều kiện tốt để sản sinh nhiều nấm mốc. Đây là điều tối nguy hiểm cho làn da của bạn. Chính bởi vậy, nếu mùa đông, bạn có lười làm sạch bông phấn trang điểm một chút cũng không sao nhưng tới mùa xuân, nếu không chịu chăm chỉ xử lý cọ bẩn thì chắc chắn bạn sẽ lãnh hậu quả, đó là mụn cùng nhiều căn bệnh da liễu khác.- Giữ cho chăn gối và khăn mặt luôn sạch sẽCũng như cọ trang điểm, chăn gối và khăn mặt cũng sẽ dễ dàng trở thành "ổ vi khuẩn" nếu bạn không thường xuyên thay giặt và giữ khô thoáng trong tiết trời nồm ẩm. Vì vậy, thay chăn ga gối thường xuyên cũng như chuẩn bị 2-3 chiếc khăn mặt bông mềm để thay phiên nhau là việc các nàng nên làm nếu muốn có một làn da đẹp,