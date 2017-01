Chỉ cần thay đổi một chút thói quen ăn uống kết hợp đi bộ thường xuyên bạn sẽ không phải lo đến vấn đề đầy hơi dạ dày nữa.

Cách tốt nhất thoát khỏi tình trạng đầy hơi, trướng bụng là hoạt động. Việc đi bộ nhanh sẽ khiến cho các cơ vận động, đồng thời tác động đến dạ dày, ép lượng khí bị lưu trữ trong dạ dày ra ngoài.Hãy tạo cho mình thói quen đi bộ mỗi ngày để không chỉ cơ thể mà dạ dày của bạn cũng được hoạt động nhịp nhàng.Lưu ý: Bạn nên đi bộ nhanh, vì nếu chậm sẽ không mang lại hiệu quả.Hạn chế thức ăn chiên xào: Dù bạn có thích đến mấy thì cũng nên hạn chế chúng, vì trong thức ăn chiên xào chứa hàm lượng chất béo cao, hơn nữa chúng cũng khó hấp thụ hơn những thức ăn khác gây ra khó tiêu hóa. Đặc biệt, những đồ ăn này hình thành khí gây ra đầy bụng.Hạn chế đồ uống có ga: Đồ uống có ga chứa nhiều khí carbon dioxide làm trướng bụng, đầy hơi.Hạn chế đồ ăn mặn: Muối có khả năng giữ nước, khi ăn quá mặt có thể sẽ tích nhiều nước làm cho hệ tiêu hóa ì ạch gây ra chướng bụng, đầy hơi khó chịu.Trong dứa có bromelain, đây là loại enzyme có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, giảm bớt ứ đọng và sự trào ngược lên thực quản của dạ dày. Từ đó giảm cảm giác bị đầy bụng.Lưu ý: Những người bị bệnh thận thì không nên ăn dứa, chúng sẽ làm hòa tan hemaleucin và casein ở thận và làm suy giảm chức năng của thận.Papain, một loại enzyme tiêu hóa có trong đu đủ có chức năng phá vỡ thức ăn và tiêu hóa hết protein, giải phóng khí và hơi trong bụng.Lưu ý: Những bệnh nhân bị viêm loét dạ dày hoặc các bệnh dạ dày khác thì không nên ăn đu đủ vì nó có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.Hạt rau cần tây giúp chống đầy hơi, sình bụng, kích thích bài tiết và làm tăng lượng nước tiểu.Lưu ý: Mỗi ngày chỉ nên ăn một nhánh, không nên ăn cần tây thường xuyên với thịt bò hoặc lòng gia cầm (chúng có thể làm gia tăng nguy cơ bị bệnh gout); phụ nữ có thai nên cẩn thận bởi nếu dùng liều lượng cao (dịch ép trên 500g có thể gây sảy thai).Trong chuối giàu kali có khả năng ngăn chặn việc giữ nước và điều hòa nồng độ natri trong cơ thể, do đó làm giảm các chứng đầy hơi do nồng độ muối gây ra.Ngoài ra, chuối còn chứa các chất xơ hòa tan giúp làm giảm hoặc ngăn ngừa chứng táo bón, một trong những nguyên nhân gây ra chứng đầy hơi.Gừng chứa một loại enzyme giúp hấp thụ protein, giảm bọt khí gây ra trong quá trình tiêu hóa. Đồng thời làm dịu dạ dày và đường ruột làm thư giãn các cơ vòng của đường tiêu hóa, từ đó làm giảm các triệu chứng đầy hơi.Để chống chướng bụng, đầy hơi, bạn có thể thêm gừng tươi vào các món trộn salad, nêm các món ăn hoặc pha trà uống sau bữa ăn.- Chế độ ăn không lành mạnh: ăn nhiều tinh bột, nhai không kỹ, nuốt vội vàng, ăn nhiều chất béo, gia vị, chất kích thích gây đầy bụng trướng hơi.- Do có các bệnh về dạ dày như: trào ngược dạ dày, rối loạn vi khuẩn trong đường tiêu hóa, viêm, loét dạ dày, đại tràng co thắt, rối loạn khả năng hấp thụ...- Do căng thẳng: thần kinh căng thẳng cũng là nguyên nhân khiến bệnh đầy hơi, trướng bụng.