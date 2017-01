Mùa mưa hay thời điểm giao mùa là giai đoạn cao điểm khiến sức khỏe các bé suy giảm, dễ mắc các bệnh thông thường như: ho, cảm lạnh... Bạn đã biết cách để bảo vệ bé yêu chống lại những cơn ho khó chịu?

Ảnh minh hoạ: Internet

Các dạng ho thường gặp có thể là ho khan, ho đàm hay ho dị ứng. Ho khan là tiếng ho khô, hầu như không có đàm hay chất nhầy, càng ho trẻ càng cảm thấy rát cổ họng.

Khi ho do dị ứng, trẻ thường ho thành cơn, nhất là trước lúc đi ngủ, sau khi ngủ dậy hay lúc chuyển tư thế. Trẻ ho do kích ứng thời tiết thường sẽ có rất nhiều đờm nhưng là đờm trong, không sốt. Ho đàm có đặc trưng là nặng ngực, thường khạc ra đàm loãng hoặc đàm đặc. Cần nhận biết đúng loại ho để có phương pháp điều trị phù hợp.



Cách chăm sóc khi trẻ bị ho



- Nên cho trẻ uống nhiều nước mỗi ngày



- Tránh các yếu tố gây kích thích như khói thuốc, khói than, bụi, các thức ăn cay nóng, lạnh.



- Thường xuyên vệ sinh mũi họng cho trẻ. Khi trẻ bị ho, sổ mũi, đau họng, cha mẹ nên dùng nước mũi sinh lý natri clorid 0.9% để rửa mũi họng cho trẻ.



- Giữ ấm cho trẻ khi thời tiết lạnh.



- Khi bé bị ho hay cúm, mẹ nên giúp con tránh xa các sản phẩm từ sữa bao gồm phô mai, pho mát...



- Cho trẻ uống các loại siro ho phù hợp với lứa tuổi để giảm ngay các cơn ho khó chịu. Điển hình có thể kể đến là loại thuốc ho kết hợp các thành phần Dextromethorphan HBr 5mg; Chlorphéniramine maléate 1,33mg; Guaifenesin 50mg điều trị long đàm theo 3 hướng: ho khan - ho dị ứng - ho có đàm rất hiệu quả. Đặc biệt, siro này có vị dễ chịu rất thích hợp cho trẻ em.



Tuy nhiên khi dúng thuốc ho cho trẻ cần lưu ý: Không được tự ý dùng thuốc ho cho trẻ dưới 2 tuổi mà không có hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó không được dùng thuốc ho người lớn và giảm liều cho trẻ em. Lưu ý sử dụng cácc dụng cụ đo liều chính xác và đừng quên đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.



Một số phương pháp phòng bệnh ho cho bé:



+ Không cho trẻ ra ngoài vào sáng sớm.



+ Tránh đi chơi về muộn.



+ Cẩn thận với máy điều hòa không khí, vệ sinh thiết bị thường xuyên.



+ Đừng để quạt trực diện.



+ Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ tốt khi trẻ khoẻ mạnh cũng như khi trẻ bị bệnh đồng thới thực hiện lối sống vệ sinh khi chăm sóc trẻ.



+ Bú sữa mẹ hoàn toàn khi trẻ trong 6 tháng đầu.



+ Chủng ngừa đầy đủ và uống vitamin A theo hướng dẫn.



+ Tránh nhiễm lạnh cho trẻ bằng cách không cho trẻ ăn uống đồ quá lạnh và có biện pháp ứng phó với những thay đỏi mạnh về thời tiết khí hậu.



+ Không hút thuốc lá và giữ nhà cửa luôn thông thoáng, sạch sẽ.



+ Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người trong mùa dịch bệnh.



+ Mang khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh.