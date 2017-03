TPO - Hà Nội đang ở những ngày nồm rất khó chịu: sàn nhà trơn nhẫy, tường đổ mồ hôi, chăn màn ẩm ướt, quần áo không khô nổi... Thực tế cho thấy không có một biện pháp nào hữu hiệu để khắc phục triệt để hiện tượng nồm ẩm trong nhà nhưng bạn có thể hạn chế bằng những mẹo dưới đây.

Trời nồm là một hiện tượng thời tiết đặc trưng xuất hiện ở miền Bắc vào cuối đông và đầu mùa xuân. Khi xuất hiện kiểu thời tiết này độ ẩm trong không khí tăng lên 75% thậm chí có ngày lên tới ngưỡng xấp xỉ 100%, ngoài trời mưa phùn kéo dài khiến đọng hơi nước trên bề mặt của đồ đạc. Trời nồm xuất hiện là do khối không khí ẩm thổi từ ngoài biển vào gặp không khí lạnh ở tầng thấp trên đất liền.

Mỗi năm có từ 4 đến 5 đợt nồm, thời gian của mỗi đợt từ 2 đến 6 ngày. Khi thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng càng đột ngột thì càng dễ xảy ra trời nồm.

Khi bị nồm, nhà cửa từ trần, tường nhà đến sàn nhà luôn trong tình trạng ẩm ướt dẫn đến nấm mốc, các đồ nội thất đặc biệt là đồ làm từ gỗ mau chóng hư hỏng, không khí và việc sinh hoạt của gia đình trở nên bức bí. Chính vì vậy mỗi khi trời nồm, làm sao để nhà cửa được khô ráo là vấn đề mà gia đình nào cũng quan tâm.

Cách chống nồm từ lúc xây nhà

Vì nồm ẩm là hiện tượng thời tiết khó tránh khỏi nên khi xây nhà mới bạn nên tiến hành ngay các biện pháp chống nồm bằng cách lựa chọn những vật liệu có khả năng hút ẩm tốt. Một lớp xỉ than dưới nền hay lót bằng bao xi măng khi làm nền nhà sẽ giúp giảm chênh lệch nhiệt độ giữa sàn nhà và không khí. Một cách khác là đặt vôi bột ở góc nhà để hút ẩm. Tuy nhiên cách này chỉ có tác dụng với phạm vi nhỏ. Nên lắp những loại cửa thật kín để hạn chế hơi nước có thể lọt vào nhà, sử dụng sàn gỗ tự nhiên, thiết kế trần cao và thông thoáng cũng sẽ giúp chống nồm hiệu quả.

Nhiều người có xu hướng mở hết các loại cửa trong nhà với hi vọng gió sẽ làm nhà khô và thoáng hơn. Tuy nhiên khi trời nồm, điều này là hết sức sai lầm, bởi gió đưa hơi ẩm vào nhà sẽ khiến nhà bạn càng ướt thêm mà thôi. Bởi thế nguyên tắc vàng đầu tiên bạn cần nhớ để chống nồm hiệu quả là hãy đóng kín cửa.Đối với tủ quần áo, các góc nhà, góc tường bị ẩm nhiều, hãy sử dụng hộp hút ẩm để hạn chế ẩm mốc. Các hộp hút ẩm này có bán nhiều ở các siêu thị lớn, các cửa hàng bán đồ của Nhật Bản, Hàn Quốc với giá khoảng 40.000 đồng/ hộp, sử dụng được trong khoảng 2 - 4 tuần. Đặc điểm của hộp hút ẩm là nó hút độ ẩm vào các hạt bên trong và biến thành dạng gel rất sạch sẽ và tiện dụng.Ngoài ra trên thị trường có rất nhiều vật liệu hút ẩm rẻ tiền mà hiệu quả chống nồm ẩm cao lại dễ áp dụng như than, vôi báo cũ hay khăn khô. Đơn giản nhất bạn cũng có thể để một chậu than củi nhỏ trong phòng, dưới gầm ghế... để hỗ trợ hút ẩm trong nhà. Các bạn lưu ý là chỉ để than củi khô chứ không đốt chúng và nếu như nhà có trẻ nhỏ thì các bạn cần lưu ý tránh việc bé sẽ lấy ra chơi.

Bạn có thể mua 10-15kg vôi sống, đựng vào thùng gỗ hoặc thùng giấy, đặt dưới gầm giường hoặc góc phòng. Khi thời tiết thật ẩm, hoặc nhà lau rất ướt, ta mở nắp thùng vôi ra. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bạn nên đặt vôi vào vị trí thật kín đáo và tránh xa trẻ em.



Với những khu vực sử dụng chung và dễ ẩm ướt nhà như cửa ra vào, bồn rửa, cửa nhà tắm, bên cạnh thảm lau, bạn còn có thể đặt thêm 1 vài tờ báo để hỗ trợ hút ẩm trong thời gian ngắn. Đây là cách hay bởi không phải nhà nào cũng có đủ thảm chùi thay thế trong những ngày nồm ẩm kéo dài.



Không bật quạt

Gió hút không khí ẩm và khiến ngôi nhà của bạn càng trở nên ẩm ướt hơn, bởi vậy tuyệt đối không nên bật quạt nếu không muốn nhà đã ướt lại càng thêm ướt trong ngày nồm ẩm.





Một điều cần nhớ trong những ngày nồm là nên hạn chế lau nhà bằng nước, bởi điều đấy chỉ khiến ngôi nhà của bạn thêm ẩm mà thôi. Cách tốt nhất lúc này là hãy dùng giẻ khô, sạch để lau nước trên nền nhà. Nếu thực sự cần lau dọn, hãy dùng khăn cotton vắt thật kĩ rồi mới lau sau đó dùng giẻ khô và sạch để lau lại ngay lập tức.Trong những ngày trời nồm bạn nên thường xuyên lau chùi nhà cửa, sử dụng máy sấy để làm khô đồ dùng.Khi thấy độ ẩm trong không khí cao, ngoài trời xuất hiện nhiều sương mù bạn nên đóng kín cửa, bọt những khe hở để không khí ẩm không tràn vào nhà. Tuyệt đối tránh mở cửa vì nhà của bạn sẽ chỉ thêm ẩm ướt.Cách chống nồm tốt nhất đồng thời giữ cho nhà khô sạch trong những ngày nồm ẩm đỉnh điểm là hãy bật điều hòa. Tốt nhất bạn nên bật điều hòa chế độ khô để giúp hút ẩm không khí, đồng thời cách này cũng không lưu thông không khí, giúp bảo đảm sức khỏe cho các thành viên, đặc biệt là trong những ngôi nhà có trẻ nhỏ.Nếu không muốn sử dụng điều hòa hoặc có lý do không thể dùng được điều hòa, bạn có thể tham khảo các dòng máy hút ẩm để giúp không gian sống của mình được khô thoáng. Ưu điểm của dòng máy này là khá nhỏ gọn, hút ẩm tốt, phù hợp với những không gian kín. Giá một chiếc máy hút ẩm khoảng từ 4 đến 7 triệu đồng.Để tránh mùi hôi do trời nồm, bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm để ở góc nhà. Nên dùng các mùi nhẹ như lavaneder, chanh để ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu nhấtNhững đồ dùng gia đình như đũa, muôi bằng tre, gỗ rất dễ bị mốc trong những ngày ẩm. Bởi vậy sau khi rửa bát đĩa mỗi ngày, bạn hãy dùng nước nóng tráng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô, ráo đảm bảo vệ sinh. Nếu nhà có mấy sấy bát đĩa, đừng quên sử dụng chúng.Trong những ngày trời nồm bạn nên hạn chế giặt quần áo. Nếu quần áo chưa quá bẩn thì không nên bỏ vào máy giặt hoặc chậu giặt, cũng đừng ngâm trong nước vì sẽ khiến quần áo bị hôi mà hãy treo lên. Vì độ ẩm cao nên những quần áo đã giặt không thể khô hằn, bạn nên sấy hoặc là ủi rồi cất vào tủ. Trong tủ bạn đừng quên đặt vài viên chống ẩm mốc.

Với những quần áo đã giặt nhưng bị ẩm mãi chưa khô hẳn, bạn nên sắm máy sấy quần áo để quần áo khô thơm sạch sẽ. Hoặc treo quần áo trước điều hòa để chế độ khô.

Cho đồ điện hoạt động thường xuyên

Những thiết bị điện trong nhà nếu bị nhiễm ẩm sẽ mau chóng bị hư hỏng. Vì vậy bạn cần cho hoạt động thường xuyên hoặc bật ở chế độ chờ. Nếu đồ điện bị trục trặc nghi do ẩm thì có thể dùng máy sấy để làm khô. Với các thiết bị khác như máy ghi âm, máy ảnh, máy quay cần cho vào hộp với túi hút ẩm.

Giữ gìn sức khỏe trong trời nồm

Vấn đề sức khỏe cũng rất cần chú ý trong điều kiện trời nồm. Không khí bức bí, ẩm mốc sinh sôi là nguyên nhân của nhiều loại bệnh theo mùa. Bạn và gia đình cần ăn uống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng cân đối, đồng thời bổ sung vitamin để cơ thể tăng sức đề kháng.

