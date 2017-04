Tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, hàng ngày bệnh viện này thường tiếp nhận không ít bệnh nhân bị biến chứng hư mũi sau khi đi cấy chỉ nâng mũi ở các spa.

Kêu nhân viên spa đến nhà cấy chỉ



Mới đây nhất là trường hợp của chị N.T.K.T. (29 tuổi, nhà ở phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) bị thối thịt ở mũi sau 2 ngày cấy chỉ để nâng mũi. Chị T cho biết rất thích nâng mũi cho đẹp nhưng sợ bị mổ xẻ đưa vật liệu nhân tạo vô mũi. Mới đây chị nghe bạn bè mách có phương pháp nâng mũi bằng cấy chỉ, không phải mổ, không đau đớn và sau 20 phút sẽ có mũi đẹp ưng ý, đặc biệt có thể làm tại nhà mà không bị người quen phát hiện ra đi nâng mũi.



Chị T. liền gọi nhân viên của một tiệm spa (ở quận 1) về nhà làm, với giá 15 triệu đồng. Sau 2 ngày, mũi chị bắt đầu sưng tấy, mũi đỏ chét và có dấu hiệu nhiễm trùng nên chị đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng với chất liệu chỉ và collagen được cấy vào mũi.



Tiến sĩ bác sĩ Phan Minh Hoàng - Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Quận 2 TP.HCM - khuyến cáo nâng mũi bằng chỉ thì chỉ và collagen sẽ tan biến sau 3-5 năm, thậm chí sớm hơn. Đặc biệt phụ nữ Việt Nam từ 25 tuổi trở đi sẽ mất 1% collagen. Và càng sau 30 tuổi, cơ chế sản xuất collagen bước vào giai đoạn thoái trào. Do đó, bác sĩ cần phải tư vấn đối tượng nào mới được nâng mũi bằng chỉ và cấy chất làm đầy là collagen.



Nâng mũi bằng chỉ còn có nhược điểm là chỉ áp dụng cho trường hợp mũi không quá thấp và mũi không có thêm các khuyết điểm khác. Mũi quá thấp, mũi có phần cánh rộng, đầu mũi thô, mũi lệch, vẹo, gồ hoặc mũi quá dài cũng không thể áp dụng phương pháp này.



Và đã có nhiều trường hợp cấy chỉ vào cơ địa gây ra các tác hại như dị ứng, chảy máu kéo dài, nguy cơ khô mũi, viêm xoang…, nặng hơn có thể dẫn đến hiện tượng đau kéo dài, viêm thân mũi, nhiễm trùng thủng đầu mũi, chân mũi thò ra ngoài khiến cho mũi bị biến dạng, bị vẹo hay 2 lỗ mũi không đều nhau.



Trong quá trình thăm khám, chị T. cho biết chị được cấy vào mũi 5 sợi chỉ, sau đó nhân viên của tiệm spa còn bơm dung dịch collagen vào mũi bằng đường kim tiêm. Theo lời nhân viên spa, chính collagen sẽ vây quanh các sợi chỉ làm nâng sống mũi lên và từ từ sợi chỉ sẽ tự tiêu, để lại sống mũi với những lớp collagen tự thân, làm sóng mũi đẹp một cách tự nhiên.



Thế nhưng sau khi phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện có đến 12 sợi chỉ và dung dịch collagen không rõ loại. Đồng thời, phần da mũi bên ngoài bị thối nên bác sĩ phải cắt lọc, nạo hết ổ mủ nhiễm trùng và dùng kháng sinh mạnh để tránh tình vết thương viêm nhiễm nặng hơn.



Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân nữ T.Q. (khoảng 32 tuổi, nhà ở TP.HCM) bị cong sống mũi và nhiễm trùng sau khi cấy chỉ nâng mũi ở một spa. Theo lời chị Q, sở dĩ chị cấy chỉ nâng mũi vì nghe đây là “mốt” của phụ nữ Hàn Quốc và giá khá mềm, với chi phí nâng mũi là 25 triệu đồng. Thế nhưng sau một tuần nâng mũi, mũi chị Q. bị xiên xẹo theo đường chỉ, mũi bị hắt xì hơi liên tục và đau rát nên chị đến bệnh viện để mổ lấy ra.



Cấy chỉ có an toàn?



Hiện nay, nhiều cơ sở thẩm mỹ rao kỹ thuật cấy chỉ như phương pháp thần kỳ, đánh bay mọi nỗi lo cho chị em sợ đau khi nâng mũi. Điển hình như thẩm mỹ viện X.H. (ở Hà Nội) quảng bá: “Nhân ngày lễ 30/4 và 1/5, giảm chi phí cho nâng mũi bằng chỉ. Sau 30 gây tê nhẹ không cần phẫu thuật sẽ cấy chỉ vào sống mũi, bạn sẽ sở hữu ngay dáng mũi đẹp từ A-Z với sóng mũi thẳng, đầu mũi gọn, chóp mũi hình chữ A, lỗ mũi hình hạt chanh cân xứng. Đây là phương pháp thẩm mỹ mũi không cần phẫu thuật, không dao kéo, không đau, không sẹo được phái đẹp ưa chuộng nhất hiện nay”.



Các cơ sở này không nói cụ thể chi phí thực hiện, bao lâu thì nâng lại mũi, dạng mũi nào thì mới làm được… Tiến sĩ bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM, phân tích: Muốn cấy chỉ vào mũi, buộc phải gây tê, dùng kim ấn vào sóng mũi để đưa các sợi chỉ vào, đồng thời dùng kim tiêm bơm collagen vào… Tất cả các thủ thuật này đều gây chảy máu, nguy hiểm cho bệnh nhân.



Phương pháp cấy chỉ có xâm lấn vào da thịt khách hàng nên được thực hiện bởi các bác sĩ có chứng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ, chứ ngay cả bác sĩ da liễu, các spa cũng không được làm. Do đó, nhân viên spa làm ở nhà khách hàng càng sai luật.



Mặt khác, dù vật liệu chỉ có nằm trong danh mục được phép sử dụng nâng mũi nhưng khách hàng sẽ không biết được đó là loại chỉ nào, chất collagen đó có đúng như danh mục cho phép của Bộ Y tế hay không. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tràn lan các vụ nhiễm trùng, hoại tử mũi vì cấy chỉ hiện nay.

Theo Phụ Nữ TP. HCM