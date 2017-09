Bước đột phá dòng sản phẩm cao xoa chứa 100% tinh dầu thiên nhiên

Phát huy thế mạnh của nền y học cổ truyền cùng với xu thế duy trì và sử dụng những cây thuốc quý từ thiên nhiên để trị bệnh từ ngàn đời xưa để lại, Dược Kim Long chính thức ra mắt sản phẩm mới Cao xoa Liệu Trường Phong – Đây là bước đột phá trong việc bào chế thuốc Đông dược chất lượng cao của Việt Nam



Cao xoa Liệu Trường Phong được sản xuất từ 5 loại Tinh dầu quý là TD Bạc Hà, TD Tràm, TD Long Não, TD quế và TD Hương Nhu với hàm lượng cao lên đến hơn 50% dựa trên Bài thuốc y học cổ truyền có tác dụng Trừ phong, Thông kinh, Hoạt lạc, Giải cảm, Tán tà dùng để điều trị các chứng bệnh do Cảm mạo, phong hàn gây ra như: Đau đầu, chóng mặt, ho hen, đau mình mẩy; Đau bụng, đầy trướng, nôn mửa, tiêu chảy; Chứng Phong hàn, tê thấp, chân tay lạnh. Côn trùng đốt, say tàu xe.



Liệu Trường Phong được đánh giá cao với ưu điểm vượt trội hơn tất cả các loại cao xoa trên thị trường. Được bào chế 100% bởi các Tinh dầu từ thiên nhiên nên sản phẩm này vừa an toàn, vừa giữ nguyên được mùi thơm tự nhiên dễ chịu mà vẫn đảm bảo được các công dụng quý của các tinh dầu.

Cao xoa Liệu Trường Phong không những là sản phẩm không thể thiếu trong tủ thuốc của mỗi gia đình Việt Nam để đề phòng cảm mạo mà còn xứng đáng là món quà quý giá cho sức khỏe đối với các du khách khi đến Việt Nam.

