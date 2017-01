Theo trang Medicalnewstoday, bệnh gan mãn tính và xơ gan là nguyên nhân gây tử vong thứ 11 ở Mỹ, giết chết gần 32.000 người trong năm 2010. Nhưng một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng uống hai hoặc nhiều tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong do xơ gan tới 66%.

Ảnh minh hoạ: Internet

Nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Hepatology đã cho thấy thêm lợi ích của việc uống cà phê đối vơi sức khỏe con người.

Trong nghiên cứu mới nhất này, Tiến sĩ Woon Puay-Koh, đến từ Trường Y khoa Duke-NUS Singapore và Đại học Quốc gia Singapore, đã dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học để thực hiện nghiên cứu xem uống cà phê giúp làm giảm nguy cơ tử vong vì xơ gan như thế nào. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng nghiên cứu này chịu trách nhiệm về 1,3% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Koh lưu ý rằng nghiên cứu của họ tập trung vào những ảnh hưởng cà phê, rượu, trà đen, trà xanh, nước giải khát với nguy cơ tử vong do xơ gan. Tuy nhiên, chỉ có cà phê làm giảm những rủi ro, trong khi sử dụng rượu nặng làm tăng nguy cơ tử vong từ bệnh này.

Tại Mỹ, hơn 50% những người trên 18 tuổi uống cà phê mỗi ngày. Mỹ là một quốc gia của những người uống cà phê.

Điều tra thêm, các nhà nghiên cứu sử dụng một nghiên cứu dựa trên 63.000 đối tượng người Trung Quốc sống ở Singapore và những người trong độ tuổi từ 45-75.

Những người tham gia cung cấp dữ liệu về chế độ ăn uống, lối sống và lịch sử ý tế của họ cho các nhà nghiên cứu thông qua các cuộc phỏng vấn từ năm 1993-1998. Trung bình các nhà nghiên cứu họ trong vòng 15 năm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 14,928 người tham gia nghiên cứu đã chết trong thời gian này, trong đó có 114 người chết vì bệnh xơ gan.

Kết quả tổng thể chỉ ra rằng những người uống ít nhất 20 g ethanol (rượu) mỗi ngày có nguy cơ tử vong vì xơ gan co hơn so với người không uống. Trong khi đó, uống cà phê có thể ngăn chặn nguy cơ tử vong do xơ gan, và các nhà nghiên cứu đặc biệt lưu ý điều này với các trường hợp viêm gan siêu vi không liên quan đến xơ gan.

Cụ thể, những người tham gia uống 2 hoặc nhiều tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn so với người không uống cà phê tới 66%.

Tiến sĩ Koh cho biết: "Phát hiện này giải quyết các kết quả dường như trái ngược nhau về tác dụng của cà phê trong nghiên cứu ở phương Tây và châu Á về nguy cơ tử vong do xơ gan. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng ở châu Á - nơi bệnh viêm gan B và bệnh gan mãn tính hiện đang chiếm ưu thế thì lợi ích của cà phê vẫn chưa được biết đến nhiều. Điều này dự đoán sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh viêm gan siêu vi không liên quan đến xơ gan.”

Các tác giả nghiên cứu kết luận rằng nghiên của họ đã mở ra những hi vọng mới cho việc điều trị căn bệnh quái ác này.