Xâm hại tình dục để lại những di chứng tâm lý và thể xác nặng nề, đau lòng hơn khi nạn nhân lại là những đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu nhiều về cuộc sống. Vậy làm sao các bậc phụ huynh nhận biết được các dấu hiệu có thể trẻ đã bị xâm hại tình dục?

Ảnh minh hoạ: Internet

Các dấu hiệu trẻ có thể bị lạm dụng hoặc xâm hại tình dụcNhững người làm cha làm mẹ hơn ai hết phải có trách nhiệm bảo vệ con mình, dù bé trai hay gái cũng đều có nguy cơ bị lạm dụng hoặc xâm hại. Nhận ra những dấu hiệu bất thường này nơi con trẻ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình huống xấu nhất:Dù là giới tính gì thì trẻ cũng đều có khả năng bị xâm hại. Hãy chú ý kiểm tra vùng kín của con để nhận biết những điều bất thường quan sát được bằng mắt là dấu hiệu đơn giản nhất bố mẹ có thể nhận biết trên cơ thể trẻ.Đau bụng mãn tính hoặc đau vùng hậu môn, nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn.Đây là dấu hiệu trẻ đã bị tấn công, cưỡng bức và xâm hại.Ở độ tuổi còn non nớt, trẻ khó có thể mắc các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục như HPV, chàm, lậu, giang mai… Lý do duy nhất lý giải vấn đề này đó là trẻ đã bị lạm dụng hoặc xâm hại mà không sử dụng các biện pháp phòng tránh an toàn.Điều này xảy ra nếu nạn nhân là bé gái trong độ tuổi dậy thì. Những dấu hiệu bất thường như hay nôn, ói, chóng mặt, mệt mỏi có thể là dấu hiệu của thai kỳ.Đây là hậu quả rõ rệt về mặt tâm thần. Nhiều trẻ do sợ hãi, bị đe dọa nên rơi vào trạng thái trầm cảm nặng.Đó là hệ quả của việc bị tấn công, khiến trẻ mắc các rối loạn tâm thần, sang chấn tâm lý lớn khi bị xâm hại.Làm cha mẹ, ngoài việc sinh con ra đời còn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, quan tâm đến con. Nhất là trong giai đoạn trẻ vẫn chưa ý thức hết được những hiểm nguy có thể đến với mình và không có khả năng tự bảo vệ chính mình.Đừng làm vẩn đục những búp măng non nớt, đừng vô tình dung túng cho những kẻ xâm hại tình dục trẻ em bởi việc thiếu quan tâm đến con chính là hành động tiếp tay cho những kẻ biến thái phạm tội.