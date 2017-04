Cây cối trong nhà có thể giúp năng lượng Âm Dương được cân bằng, đồng thời góp phần tạo nên bầu không khí tạo nên bầu không khí khỏe mạnh, sinh động cho tổ ấm của bạn. Do đó, bạn đừng quên chú ý kết hợp vị trí đặt cây, hình dạng và màu sắc của cây trong ngôi nhà.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong Ngũ hành thì chỉ có duy nhất là hành Mộc có yếu tố bao hàm sự sống. Mộc là cây xanh, biểu tượng của sự sinh sôi, tươi tốt. Do đó, cây xanh luôn mang sinh khí và thúc đẩy mọi vật xung quanh phát triển theo hướng tích cực.Do đó, gia chủ nên đặt cây xanh ở phía Đông, Đông Nam của ngôi nhà hay văn phòng. Vì ở vị trí này, cây sẽ giúp nghề nghiệp của bạn thăng tiến, tăng tuổi thọ người trong nhà. Còn nếu đặt ở phía Nam thì tiếng thơm của bạn sẽ được vươn xa. Đặc biệt là không nên đặt cây xanh ở phía Bắc của ngôi nhà.Theo quan niệm về phong thủy, những loại cây mọng nước là biểu tượng cho sự cát tường. Chẳng hạn như cây ngọc bích với lá tròn, dày, xanh mướt phồng lên như viên đá cẩm thạch, được xem là loài cây tài lộc trong phong thủy. Nếu đặt ở góc Đông Nam của ngôi nhà có thể thu hút tài lộc hoặc ở cửa sổ của cửa hàng để thu hút khách đến.Trong khi đó, những cây gai xương rồng lại tạo nên những dòng năng lượng độc hại có thể gây bệnh tật cho gia chủ. Vì thế, những loại cây này, chúng thường được trang trí bên ngoài với vai trò bảo vệ ngôi nhà của gia chủ.Tuy nhiên, có một điều cấm kỵ đó là cấm trang trí cây xanh trong phòng ngủ. Vì ban đêm, cây thải khí carbon dioxide, rất có hại sức khỏe.Theo phong thủy, loài cây này đem lại cho gia chủ sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài ra từ xa xưa, trúc còn giúp xua đuổi linh hồn tà ác.Bạn có thể trồng cụm trúc phía trái, tượng trưng cho rồng, con vật đem đến điều tốt lành cho ngôi nhà. Ngoài ra, khóm trúc trước nhà còn thu hút dòng chảy của các luồng khí tốt.Trong phong thủy, cam và quất là hình ảnh của sự giàu có, may mắn nhờ cành luôn trĩu quả. Bên cạnh đó, cam, quất nếu được đặt bên ngoài hiên nhà còn giúp hấp thụ tất cả dòng khí độc rất hiệu quả.4 loại cây này được xem là “tứ quân tử” và thường được đề cập trong văn hóa phương Động. Ngoài trúc đã đề cập ở trên, cúc vàng rực rỡ với hoa tròn mang đến sự may mắn, thuận lợi.Hoa mai vàng rực thể hiện sự thuần khiết, cao sang. Hoa lan tôn lên vẻ đẹp kín đáo, nhưng rất mạnh mẽ. Bộ tứ này được các chuyên gia phong thủy luôn ưu ái sử dụng làm đẹp không gian phong thủy.