Người tuổi Tý thường có tính cách bộc trực, cách ứng xử rất cẩn thận và có suy nghĩ trước sau, có tài ngoại giao, tính tự chủ cao và chi tiêu rất tiết kiệm. Người tuổi Tý hợp với tuổi Sửu nhưng lại xung khắc với tuổi Ngọ. Vì thế, nếu gia chủ tuổi Tý thì hãy mời một người tuổi Sửu, có thể là Tân Sửu hoặc Quý Sửu đến xông nhà.Những người tuổi Sửu thường rất cần cù và nhẫn nại. Trong cuộc sống, họ rất thẳng thắn, thông minh, rõ ràng, tôn trọng những quy tắc đặt ra và luôn tôn trọng tính kỷ luật, truyền thống. Tuy nhiên, trong công việc, những người tuổi Sửu bị đánh giá là quá bảo thủ và thận trọng. Tuổi Sửu hợp với tuổi Tý và tuổi Mùi. Vì thế, nếu gia chủ là người tuổi Sửu thì có thể mời tuổi Mậu Tý hay Bính Tý đến xông nhà nhé.Tuổi Dần là những người rất sáng tạo, có khả năng bộc lộ cảm xúc, biết cách ăn vận. Họ cũng thích phiêu lưu mạo hiểm và thể hiện bản thân, biết cách tập trung cao độ để đạt được mục đích trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính vì thế mà cuộc đời của người tuổi Dần khá gập ghềnh. Tuổi Dần xung với tuổi Thân và hợp với tuổi Hợi. Nếu gia chủ là người tuổi Dần thì hãy mời tuổi Ất Hợi hoặc Quý Hợi đến xông nhà cho năm mới tốt lành nhé.Những người tuổi Mão vốn tính ôn hòa, cư xử mềm mỏng, lịch thiệp. Họ có hiểu biết về chính trị và khoa học xã hội. Họ cũng là người rất thông minh, có trí tuệ nhưng lại không thích bon chen, tranh đấu mà chỉ thích hưởng cuộc sống an nhàn. Tuổi Mão xung với tuổi Dậu và hợp với tuổi Tuất. Nếu gia chủ là người tuổi Mão thì hãy mời tuổi Giáp Tuất hoặc Nhâm Tuất đến xông đất đầu năm nhé.Người tuổi Thìn là những người rất nhiệt tình và có hoài bão. Tuy nhiên, họ cũng rất nóng nảy, vội vàng, hay tự cao, tự đại và muốn mình là trung tâm của vũ trụ. Bù lại, họ sống khá thẳng thắn, bộc trực và không thích bị trói buộc. Tuổi Thìn xung với tuổi Tất, hợp với Tuổi Dậu. Nếu gia chủ tuổi Thìn thì hãy mời người tuổi Đinh Dậu hoặc Kỷ Dậu đến xông đất ngày đầu năm mới nhé.Người tuổi Tỵ thường rất giỏi tâm lý học và triết học nhưng lại khá tự mãn. Họ không thích nghe những lời khuyên nhủ của người khác, luôn nghi ngờ và có thể làm mọi việc để đạt được mục đích cuối cùng. Tuổi Tỵ hợp với tuổi Thân và xung khắc với tuổi Hợi. Gia chủ tuổi Tỵ có thể mời người tuổi Giáp Thân hoặc Đinh Dậu đến xông đất.Tuổi Ngọ là những người rất phóng khoáng, nhanh nhẹn, thích độc lập nhưng cũng là người thiếu nhẫn nại, cả thèm chóng chán. Họ ưa thích các hoạt động thể chất và năng động. Tuổi Ngọ rất hợp với tuổi Mùi nhưng lại xung khắc với tuổi Tý. Gia chủ người tuổi Ngọ nên mời người tuổi Ất Mùi hoặc Đinh Mùi đến xông nhà ngày mùng 1 Tết.Người tuổi Mùi sống rất tình cảm, họ đa sầu, đa cảm, dễ cảm thông, tha thứ cho người khác. Những người tuổi Mùi cũng là những người yêu nghệ thuật, họ không muốn chịu trách nhiệm nên ít khi dám quyết đoán việc gì nên hay bỏ lỡ vận may. Tuổi Mùi hợp với tuổi Ngọ, xung khắc với tuổi Sửu. Gia chủ tuổi Mùi có thể mòi người tuổi Mậu Ngọ hay Canh Ngọ đến xông nhà cho năm mới may mắn.Những người tuổi Thân vốn rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Họ khá nhiệt huyết, thích tranh đấu nhưng cũng biết cách che giấu mọi đường đi nước bước. Người tuổi Thân cũng rất đa tài, họ giỏi nhiều lĩnh vực, tùy nhiên do tính chủ quan nên họ thường gặp thất bại. Tuổi Thân rất hợp với tuổi Tỵ nhưng lại xung khắc với tuổi Dần. Để gặp được nhiều may mắn trong năm mới, gia chủ tuổi Thân hãy mời một người tuổi Tân Tỵ hoặc Đinh Tỵ đến xông đất nhé.Những người tuổi Dậu có tính cách rất bảo thủ, họ thường cố chấp và rất kiêu ngạo. Trong giao tiếp, họ thường hay câu nệ, thích tranh luận nhưng suy nghĩ thường cứng nhắc nên khó thích ứng với mọi hoàn cảnh. Tuổi Dậu rất hợp với tuổi Thìn và hay xung khắc với tuổi Mão. Gia chủ tuổi Dậu hãy mời người tuổi Canh Thìn hoặc Mậu Thìn cho năm mới phát tài phát lộc.Tuổi Tuất hợp với tuổi Mão, xung khắc với tuổi Thìn. Gia chủ tuổi Tuất nếu muốn năm mới sung túc thì hãy nhờ người tuổi Kỷ Mão hoặc Đinh Mão đến xông nhà vào ngày mùng 1 Tết.Tuổi Hợi hợp với tuổi Dần nhưng lại xung khắc với tuổi Tỵ. Gia chủ tuổi Hợi hãy nhờ người tuổi Nhâm Dần hoặc Canh Dần đến xông đất năm mới để gặp nhiều may mắn nhé.Chúc gia đình bạn luôn may mắn an lành trong năm 2017!

