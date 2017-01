Ngộ độc thực phẩm thường xảy ra nhanh chóng, bất ngờ, gây ra hậu quả xấu cho người chẳng may mắc phải.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn phải thực phẩm độc, triệu chứng thường xảy ra trong vài giờ đến vài ngày sau, bao gồm như đau quặn bao tử, ói mửa, tiêu chảy, tiêu ra máu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau đầu… Nếu nôn mửa, tiêu chảy nặng có thể dẫn đến mất nước nặng, cần chữa trị y tế.

Các phương pháp tự nhiên dễ dùng mà bạn có thể dùng để trị ngộ độc thực phẩm bao gồm:

1. Giấm táo: Rất hiệu quả trong việc chữa ngộ độc thực phẩm, nếu không có giấm táo bạn có thể dùng giấm trắng. Bạn có thể hòa 1-2 thìa cà phê giấm với nước ấm để uống làm dịu đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Sau khi uống bạn có thể nôn ói ra nhưng sẽ đỡ hơn.

2. Than hoạt tính: Than hoạt tính thu hút các chất độc và khiến chúng không thể hoạt động. Bột than hoạt tính có thể hòa với nước, hoặc dùng dạng thuốc viên, thuốc con nhộng, liều chừng 1-4 viên mỗi lần, tương đương ¼-1 thìa cà phê. Có thể dùng lại sau 30 phút hoặc hàng giờ nếu triệu chứng không giảm. Than hoạt tính cần uống với nhiều nước để chống táo bón.

3. Thuốc keo bạc Colloidal Silver: Một thìa cà phê keo bạc là thuốc chữa ngộ độc do vi khuẩn đơn giản. Có thể uống mỗi giờ cho đến khi hết triệu chứng.

4. Nghệ: Nghệ chống lại nhiều loại vi khuẩn và chống tiêu chảy rất tốt. Có thể dùng nghệ viên hay bột hòa với nước, sữa, liều dùng chừng 4 viên hoặc 1 thìa cà phê. Dùng nghệ nên uống nhiều nước.

5. Tỏi: Tỏi chống khuẩn, có thể dùng trong dạng thuốc hoặc dạng thô, chừng 4-6 viên hoặc một tép tỏi băm nhỏ uống với mật ong.