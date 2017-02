Để giảm được lượng mỡ thừa giúp thon lại vòng eo bụng, bạn nên thực hiện những nguyên tắc sau:

Ảnh minh hoạ: Internet

ôi năm nay 27 tuổi. Công việc của tôi phải đi lại lên xuống thang lầu rất nhiều, nhưng vòng eo của tôi vẫn không nhỏ. Tôi đã ăn kiêng nên ăn rất ít trong mỗi bữa ăn, vậy mà vòng eo bụng của tôi vẫn không giảm được tí nào...(Lý Triệu Ngọc Liễu - Vũng Tàu)Bụng, hông, đùi là những vùng tích trữ mỡ tự nhiên của cơ thể, khi có năng lượng dư thừa, ngay lập tức cơ thể sẽ chuyển chúng sang dạng năng lượng dự trữ hay còn gọi là mỡ và đưa về các khu vực nêu trên. Trong đó, bụng được xem là khu vực ít hoạt động của cơ thể, do đó, cơ bụng thường yếu và không săn chắc. Đây là điều kiện khiến mỡ tập trung nhiều ở khu vực này.Tuy bạn ăn ít và đi lại nhiều nhưng theo kinh nghiệm rất có thể tổng lượng calo bạn dung nạp vào cơ thể vẫn chưa thấp hơn tổng lượng calo cơ thể bạn tiêu hao trong ngày. Do đó cơ chế tự đốt cháy mỡ thừa không diễn ra do cơ thể không bị thiếu hụt năng lượng.Mỗi người có một cơ địa khác nhau, việc ăn ít theo quan niệm của bạn chưa chắc đã đúng với nhu cầu thực chất của cơ thể.Để giảm được lượng mỡ thừa giúp thon lại vòng eo bụng, bạn nên thực hiện:Giữ nguyên chế độ ăn hiện tại và tăng cường các hoạt động thể chất, đặc biệt các bài tập giúp cơ bụng săn chắc và khỏe mạnh, nên đến câu lạc bộ, ở đó sẽ có sự hướng dẫn bạn tập đúng cách; như vậy sẽ hạn chế được lượng mỡ tích trữ ở khu vực này.Hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ, đường bột, nên ăn nhiều đạm, rau xanh, trái cây ít ngọt và những thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên cám, táo, dưa leo…

BS.CKI. Trần Quốc Long