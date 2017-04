Cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, dẻo dai và “ phong độ đàn ông” sung mãn, ổn định... luôn là mong ước của các đấng mày râu.

Những thực phẩm tốt cho phong độ đàn ông gồm: rau xanh, hoa quả tươi, vừng, dưa chuột, hạt sen, khoai từ, khoai môn, vẹm, hải sâm, thịt dê, cá, tôm...

Thế nhưng, cùng với năm tháng, gánh nặng tuổi tác và sự giảm sút sức khỏe có tác động không nhỏ tới phong độ đàn ông.

Chìa khóa testosterone

Testosterone là hormon sinh dục nam do tinh hoàn và tuyến thượng thận tiết ra, có vai trò rất quan trọng với đàn ông. Nó tạo ra, duy trì và chi phối khả năng, cuộc sống tình dục của cả hai giới, đặc biệt quan trọng với đàn ông. Testosterone như một “nhạc trưởng”, chỉ huy rất nhiều mặt trong cơ thể con người, nó ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng cuộc sống của nam giới.

Có không ít ý kiến cho rằng nam giới không có tuổi tắt dục như phụ nữ sau mãn kinh, bởi testosterone không bao giờ ngừng bài tiết hoàn toàn, mà cơ thể chỉ giảm sinh ra lượng hormon khi tuổi tác tăng cao. Thế nhưng, theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, sự suy giảm lượng testosterone dưới mức bình thường (dưới 10-35 nanomol/lít) là nguyên nhân chính gây nên giảm ham muốn tình dục, thường bắt đầu biểu hiện ở nam giới sau 45 tuổi. Nồng độ testosterone của nam giới suy giảm từ từ, bắt đầu ở tuổi 30 và tiếp tục giảm 0,8-1,3% sau mỗi năm.

Ở tuổi 40-45, khi lượng testosterone sụt giảm nhiều (khoảng 30%), nam giới sẽ xuất hiện triệu chứng của suy giảm tính dục (có thể gọi là giai đoạn đầu của mãn dục nam) như nhức đầu, mất ngủ, cáu gắt, mệt mỏi, mệt lả người, ngủ gà ngủ gật, da khô, tóc rụng, tóc bạc, khối lượng cơ giảm, cơ teo nhỏ đi, khối lượng mỡ lại tăng, dễ mắc các bệnh lý về tim mạch, xương khớp... Đặc biệt, người bệnh giảm và mất ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, chất lượng và số lượng tinh trùng giảm.

Khi rơi vào tình trạng này, nhiều đấng mày râu cảm thấy không sẵn sàng khi vào cuộc. Cứ mỗi lần “ra trận”, dù đã quyết tâm, nhưng cơ thể mệt mỏi, không còn ham muốn, sức “chiến đấu” suy giảm. Cứ nghĩ đến số lần gần gũi thưa dần, thời gian khởi động để đạt độ cương dài hơn, thời gian cương cứng rất ngắn và hứng thú không còn như trước, nhiều người rơi vào tình trạng tự ti, lo lắng và căng thẳng. Nhiều yếu tố tâm lý không được giải quyết sẽ tạo ra căng thẳng kéo dài và khi ấy đời sống tình dục như vòng xoắn bệnh lý, lại càng sa sút nặng hơn.

Các nguyên nhân khác

Ham muốn tình dục không chỉ phụ thuộc vào những biến đổi sinh học do tuổi tác gây ra mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác liên quan đến văn hóa - xã hội, tâm lý, bệnh lý... Có nhiều lý do làm cho sự ham muốn tình dục ở nam giới bị ảnh hưởng một cách tạm thời trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, ví dụ như gặp những chấn thương tâm lý - tình cảm (stress), mệt mỏi, quá say mê với công việc, bệnh tật, bị tác dụng phụ của thuốc, bất hòa do nhàm chán trong quan hệ vợ chồng... Cả hai giới nam nữ đều có thể mất hẳn những ham muốn tình dục với nhau vì một lý do nào đó, đôi khi phải nhờ đến thầy thuốc chuyên khoa mới chữa trị được.

Đi tìm lời giải

Lão hóa là quy luật tự nhiên của đời người. Bất cứ cơ quan nào trên cơ thể cũng phải trải qua quy luật này cùng với sự gia tăng của tuổi tác. Đời sống tình dục cũng vậy, nó cũng có lúc khởi điểm, có lứa tuổi đang ở đỉnh cao “phong độ”, có lứa tuổi bị suy giảm... Tuy nhiên, lối sống và cách ăn uống khoa học cũng phần nào khiến quá trình suy giảm ham muốn tình dục diễn ra chậm hơn.

Nam giới nên ăn những loại thực phẩm giúp ích cho việc phòng chống sự suy giảm tình dục. Bữa ăn nên tăng cường rau xanh và hoa quả tươi để tăng cường hệ miễn dịch và tiêu hóa.

Nên ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật: vừng, dưa chuột, hẹ, tảo biển, quả óc chó... Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật: thịt dê, cá nước ngọt, con trai, vẹm thịt, tôm, hải sâm... Hạt sen cũng là thực phẩm quý ông nên dùng vì có chứa nhiều tinh bột, protein, chất béo, canxi, sắt, photpho... có tác dụng dưỡng tâm an thần, ích tỳ cố tinh, người bị di tinh nên thường xuyên dùng.

Khoai từ, khoai mỡ có chứa choline, protein, tinh bột, carotene, vitamin C, vitamin B, đồng, canxi, photpho, sắt... có tác dụng bổ thận ích phổi, bổ tỳ kiện vị, có tác dụng trong điều trị hao tổn thận khí, là một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng di tinh, xuất tinh sớm.

Phong độ của đàn ông rất quan trọng trong đời sống vợ chồng.

Nam giới cũng cần có chế độ sinh hoạt và làm việc hợp lý, tuân thủ nhịp sinh học: hoạt động vào ban ngày, nghỉ ngơi, giải trí vào buổi tối. Cần ngủ đủ, ngủ sâu vì giấc ngủ có vai trò rất quan trọng, giúp cơ thể phục hồi và lấy lại năng lượng cho một ngày mới. Hóa giải các căng thẳng công việc và loại bỏ chúng ra khỏi đầu khi trở về nhà. Nên hạn chế sử dụng các sản phẩm có chứa cồn, không hút thuốc lá. Kết hợp tập luyện các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi như đi bộ, chơi cầu lông, chạy, bơi, chơi quần vợt,... để giúp duy trì và nâng cao thể lực, sự sung sức.