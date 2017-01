Cách đây một năm tôi hay bị đau cứng vùng cổ gáy, phải ngồi xoay cổ một lúc mới hết. Gần đây ngoài đau cứng vùng cổ gáy, tôi còn bị tê tay, cảm giác châm chích rất khó chịu, phải xoa bóp mới hết.

Tình trạng trên cứ tái đi tái lại khi tôi ngồi làm việc lâu với máy tính. Xin hỏi tôi mắc bệnh gì, phải khám ở đâu và làm gì để giảm cảm giác đau?



(Thùy)

Trả lời:



Chào chị,



Xin hỏi có phải chị thường bị đau cứng vùng cổ khi giữ lâu ở một tư thế, sau đó xuất hiện cảm giác tê kéo dài từ vai xuống cánh tay rồi xuống bàn tay. Khi xoa bóp vùng cổ thì giảm đau, cảm giác tê cũng giảm hẳn? Nếu triệu chứng đúng là như vậy thì nhiều khả năng chị đang bị thoái hóa cột sống cổ.



Thoái hóa cột sống là một bệnh lý thường gặp đối với người cao tuổi. Ngoài ra nguyên nhân gây bệnh có liên quan với tính chất công việc. Bệnh lý này xảy ra khi cột sống phải chịu đựng nhiều tải trọng liên tục, dẫn đến biến đổi hình thái. Tùy theo vị trí mà mức độ biểu hiện bệnh khác nhau, thông thường vị trí xảy ra nhiều nhất là cổ và cột sống thắt lưng do hai vùng chịu lực nhiều nhất.



Thoái hóa cột sống cổ thường diễn tiến âm thầm, biểu hiện bởi sự tăng dần của các triệu chứng đau nhức mỗi cơ gáy hai bên. Nặng hơn là sự chèn ép rễ thần kinh gây ra cảm giác tê, buốt khó chịu từ vai xuống bàn tay.



Để điều trị bệnh, chị nên đi khám tại các bệnh viện chuyên khoa về cơ xương khớp hoặc bệnh viện đa khoa có khoa nội cơ xương khớp. Sau khi thăm khám và điều trị, bác sĩ sẽ hướng dẫn chị tập những biện pháp vật lý trị liệu kèm theo để giảm đau và cải thiện tình trạng bệnh.



Để phòng tránh tái phát thì chị nên có những thay đổi trong đời sống sinh hoạt: tránh xoay cổ quá nhanh và đột ngột, hạn chế ngồi gập cổ về phía trước quá lâu hay ngửa cổ ra phía sau quá nhiều hoặc ngồi quá lâu trước màn hình vi tính. Khi có cảm giác đau cổ hoặc tê nhiều ở vùng tay nên xoa bóp để giảm đau và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Khi ngủ tránh nằm gối cao vì sẽ tác động nhiều đến cột sống cổ gây đau tê nhiều hơn.



Lưu ý: Các loại thuốc về cơ xương khớp thường là thuốc giảm đau, kháng viêm ảnh hưởng nhiều lên dạ dày. Do vậy nên uống sau khi ăn no. Chị nên ăn nhiều rau, uống nhiều nước và dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.



Thân ái.